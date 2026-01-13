32°
SALTA
Campo Verde
Barrio Bajo La Viña
Libertador General San Martín
rutas
Estados Unidos
Marvel
Seguridad
inflación
Indec
Nacionales

La inflación en Argentina alcanzó el 31,5% en 2025

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos anunció el Índice de Precios al Consumidor del 2025

Martes, 13 de enero de 2026 16:58
La inflación en 2025 fue de 31,5%, la más baja de los últimos 8 años

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.

Mientras que en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Educación con 1,1% y 0,4%, respectivamente.

El Gobierno celebró que la inflación de 2025 fue la más baja en los últimos ocho años

Milei destacó la gestión del ministro Luis Caputo, por haber conseguido la inflación baja de los últimos ocho años, luego de conocerse que la suba de precios de diciembre fue del 2,8% y la variación interanual del 31,5%.

 

Toto. El más grande. Fin”, escribió con mayùsculas el jefe de Estado al responder un tuit publicado por  Caputo donde destacaba que la inflaciòn es la más baja desde el 2017.

Para el Gobierno es muy importante tener controlada la inflación por el impacto que tiene en el dólar, cuando tiene la obligación de juntar reservas porque es parte del compromiso con el FMi.

