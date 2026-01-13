Una familia tipo necesita $1.308.713 al mes para no ser pobre

La canasta básica, sobre la cual se calcula el índice de pobreza, subió 4,1% en diciembre último, muy por encima de la inflación, y acumuó en el 2025 un alza del 27,75, informó el INDEC.

En tanto, la canasta alimentaria, que sirve para estima la indigencia, también se elevó 4,1% y acumuló un alza del 31% en el 2025.

Para no ser indigente, una familia tipo necesitó $589.510 por mes, mientras que para no ser pobre requirió ingresos por $1.308.713.

El estudio, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios del Indec, detalla los valores mensuales expresados en pesos y las variaciones porcentuales de cada canasta.

Para un adulto equivalente, la línea de pobreza se ubicó en $423.532, mientras que la línea de indigencia fue de 190.780 pesos.

En el caso de los hogares, el Indec ofrece tres ejemplos representativos. Para un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, la CBA se valoró en $469.319 y la CBT en $1.041.888.

Para una familia tipo compuesta por cuatro personas, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8 años, las cifras fueron $589.510 y $1.308.713, respectivamente.

Finalmente, para un hogar de cinco integrantes, compuesto por un varón y una mujer de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, los valores ascendieron a $620.035 en la CBA y $1.376.478 en la CBT.