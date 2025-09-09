Cómo acceder a la Asignación por Embarazo para Protección Social

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brinda la Asignación por Embarazo para Protección Social, un subsidio económico mensual destinado a mujeres gestantes que se encuentren desempleadas, trabajen en la informalidad o estén en situación de vulnerabilidad social y no cuenten con ingresos suficientes.

El beneficio, que actualmente asciende a $92.070, se abona de una manera particular: cada mes se cobra el 80% de ese monto, mientras que el 20% restante se retiene y se abona de forma acumulativa una vez finalizado el embarazo, siempre que se cumplan todos los requisitos.

¿Quiénes pueden cobrarlo?

El subsidio está dirigido a:

Personas desocupadas (incluyendo a su cónyuge o conviviente).

Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo.

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares registradas.

Personas inscriptas en otros programas sociales.

Requisitos principales para solicitarlo

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina nativa o naturalizada con DNI. En el caso de personas extranjeras, acreditar al menos 3 años de residencia legal en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar del Ministerio de Salud (con algunas excepciones) y cumplir con los controles prenatales establecidos.

No tener obra social (excepto para los casos de monotributistas sociales, empleadas domésticas registradas y desempleadas con cobertura de salud).

¿Cómo es el trámite?

El proceso puede ser automático o requerir una gestión presencial:

Trámite Automático: Si la embarazada ya está inscripta en el Programa Sumar y el Ministerio de Salud ya derivó los datos a ANSES, el pago se acredita de forma automática sin necesidad de realizar ningún trámite.

Trámite Presencial: Si el pago no se genera de forma automática, la solicitante debe sacar un turno previo y acudir a una oficina de ANSES. Para los casos de monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud, el trámite es exclusivamente presencial.

Documentación necesaria

Quienes deban realizar el trámite presencial deben presentar:

El Formulario de Solicitud PS 2.67 completo. El rubro 1 debe ser llenado y firmado por la embarazada, y el rubro 2 por el médico tratante (o presentar un certificado médico que lo reemplace).

La constancia de inscripción en el Programa Sumar, solo si corresponde.

Cobro del 20% acumulado

Para recibir el 20% retenido mensualmente, se debe completar el mismo formulario PS 2.67 (rubros 1 y 3) y presentarlo en ANSES con turno previo. Este trámite puede realizarse hasta 12 meses después de la finalización del embarazo (parto, nacimiento sin vida o interrupción). Es indispensable que el recién nacido también esté inscripto en el Programa Sumar.

Para más información sobre los medios de cobro y la gestión de turnos, se puede consultar la página oficial de ANSES.