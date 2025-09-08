Tras la dura derrota contra el peronismo, Milei se reunió con sus funcionarios en Casa Rosada

El presidente Javier Milei convocó este lunes a una serie de reuniones de equipo previstas para las 9:30 y las 16:30 con la idea de conversar con la totalidad de su Gabinete tras la aplastante derrota de La Libertad Avanza (LLA) por casi 14 puntos en las elecciones bonaerenses.

A las 8:55 de este lunes, el mandatario llegó a Casa Rosada y se dirigió hacia su despacho para comenzar con la primera reunión con los funcionarios que fueron citados a las 9:30 en el Salón Eva Perón. Entre otros, se contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien estuvo ausente este domingo en el bunker libertario ubicado en la localidad de Gonnet.

Enfrentando rumores de cambios de nombres y estrategia que se habrían decidido tras la marcada derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente se reunió dos horas con su equipo, que incluyó a los ministros Luis Petri, de Defensa, Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, Mario Lugones, de Salud, Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado, Mariano Cúneo Libarona, de Justicia, y Gerardo Werthein, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, el asesor presidencial, Santiago Caputo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy y el vocero presidencial Manuel Adorni también estuvieron presentes en la reunión tras la derrota electoral.

En una jornada que comenzó de forma complicada ante la reacción de los mercados nacionales e internacionales, se espera que el mandatario cite nuevamente al gabinete a una segunda reunión durante la tarde, a la cual se sumaría la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien se encuentra en la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, y el titular de la cartera de Economía, Luis "Toto" Caputo.