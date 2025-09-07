¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Elecciones 2025

Resultados de las elecciones bonaerenses: cómo seguir el escrutinio

Se llevaron a cabo este domingo las elecciones bonaerenses para definir unos 1.500 cargos provinciales y municipales. Todos los detalles del conteo de votos.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 18:24
Cómo seguir los resultados de las elecciones bonaerenses

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires habilitará en las próximas un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio.

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires habilitará en las próximas un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio.

Sitio oficial: https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales.

En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses fueron a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.

