Lisandro Catalán es el nuevo ministro del interior

Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior. La decisión fue oficializada esta mañana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de participar de una reunión que encabezó el presidente Javier Milei y de la que también participó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
Noticia en desarrollo