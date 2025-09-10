¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

10 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Nacionales

Lisandro Catalán es el nuevo ministro del interior

Esta mañana se comunicó la decisión luego de una reunión entre el presidente, Guillermo Francos y Luis Caputo.

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 09:56

Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior. La decisión fue oficializada esta mañana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de participar de una reunión que encabezó el presidente Javier Milei y de la que también participó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Noticia en desarrollo

