Nacionales

Universidades convocan a paro y marcha federal tras el veto presidencial

En rechazo al veto presidencial, gremios docentes y no docentes de las universidades públicas anunciaron una serie de medidas de fuerza que incluyen jornadas de visibilización, paro nacional y una marcha federal.

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 20:52

El cronograma difundido establece que el jueves 11 de septiembre se realizará una jornada de visibilización en las distintas casas de estudio, mientras que el viernes 12 habrá un paro nacional docente y nodocente.

El cronograma difundido establece que el jueves 11 de septiembre se realizará una jornada de visibilización en las distintas casas de estudio, mientras que el viernes 12 habrá un paro nacional docente y nodocente.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) se adherirá a las medidas de fuerza convocadas en todo el país en rechazo al veto presidencial.

En tanto, se confirmó una marcha federal universitaria para el día en que el Congreso de la Nación debata el veto impulsado por el presidente Javier Milei.

Las organizaciones convocantes llamaron a la comunidad educativa y a la sociedad en general a sumarse en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad.

