La fiscalía dijo que Julieta Prandi “no mintió” y pidió 20 años de prisión contra Claudio Contardi

Veinte años de prisión pidió la fiscalía contra Claudio Contardi al subrayar que Julieta Prandi "no mintió" . La solicitud fue durante el alegato final en el juicio contra el empresario gastronómico por abuso sexual y violencia.

Este viernes se desarrollan en los Tribunales de Campana los alegatos de todas las partes y existe la posibilidad de que también se dicte el veredicto.

Ahora, será el turno de la defensa de Contardi.