Elecciones en Corrientes: La participación electoral fue superior al 70%

Corrientes celebró este domingo las elecciones 2025 para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés .

Las elecciones en la provincia tuvieron un alto nivel de participación, con el oficialismo expresando satisfacción por su rendimiento electoral y el peronismo confiado en alcanzar la segunda vuelta.

El proceso electoral se desarrolló sin mayores complicaciones, desde las 8.00 hasta las 18.00 en los 373 centros de votación habilitados. Las siete alianzas que buscan el máximo cargo provincial son:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.

La Libertad Avanza: Lisandro Almirón – Evelyn Karsten.

Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.

Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.

Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.

Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.

Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio va a estar disponible en su sitio web oficial a partir de las 21:00. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 en la Legislatura Provincial.

Se habilitó un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio: https://elecciones2025.corrientes.gob.ar/