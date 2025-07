El Gobierno pagará más caro el gas para evitar nuevos cortes

El Gobierno nacional comprará este lunes volúmenes adicionales de gas natural a un precio mayor al fijado en el Plan Gas para garantizar el abastecimiento de las centrales termoeléctricas y evitar cortes de suministro.

La operación estará a cargo de CAMMESA que realizará una subasta en la que ofertará a los productores pagar entre US$ 7 y US$ 7,5 por millón de BTU, US$ 3 dólares más que el establecido en el Plan Gas

La Secretaría de Energía autorizó a CAMMESA a pagar este valor con el objetivo de que las empresas productores acepten vender el fluido.

Según explicó el sitio especializado EconoJournal, hasta ahora la práctica habitual era que, cuando necesita robustecer la oferta de gas para las usinas térmicas, la compañía que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) realizaba un subasta semanal bajo la órbita de MEGSA —como la que se llevará adelante hoy— en la que ofrecía abonar el 90% del precio que figura en los contratos del Plan Gas para los meses de frío”.

“El problema es que, en las subastas realizadas este año, Cammesa no consiguió que ningún productor le venda más gas al precio de invierno del Plan Gas (que es un 25% más caro que el promedio anual)”, precisó Econojournal.

De acuerdo a la interpretación del sitio, “esa imposibilidad de encontrar más gas para el parque de generación —que representa más de un tercio del consumo de gas del país— durante los días de frío quedó expuesta a principios de este mes cuando, en plena ola polar, la oferta del fluido flaqueó tanto que obligó a cortar el servicio a industrias, estaciones de GNC y también a hogares de Mar del Plata”.

Fuentes oficiales, señalaron a Econojournal que este cambio de criterio obedece a la necesidad de “sincerar los precios de la energía”.