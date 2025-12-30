Allanan la casa del empresario Javier Faroni en el marco de la causa Sur Finanzas

Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, este martes fue allanada la vivienda de Javier Faroni, empresario teatral con vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Además, le prohibieron salir del país.

El procedimiento se enmarca en una investigación judicial por el presunto desvío de millones de dólares hacia el extranjero, a través de maniobras financieras que están bajo análisis de la Justicia federal.

El operativo se llevó a cabo en una propiedad ubicada en un barrio cerrado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre. Allí, efectivos de fuerzas federales, junto a personal judicial, realizaron un minucioso registro del inmueble con el objetivo de recolectar documentación, contratos comerciales, computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que podrían resultar clave para la causa.

El empresario está vinculado a TourProdEnter, la empresa que administró US$260 millones de la AFA en el exterior, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de empresas presuntamente falsas.

Dicha empresa le hizo trece transferencias por 483.604 dólares a una sociedad de la familia de Pablo Toviggino, tesorero, mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, y foco de múltiples investigaciones por el crecimiento poco explicable de su fortuna y la de su entorno.

Las maniobras se habrían canalizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Tapia a la cabeza y su Tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino.

TourProdEnter fue inscripta en Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández.