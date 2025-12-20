22°
20 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Turismo en Jujuy
San Pedro
Longchamps
“Expo Jujuy Productiva”
Donación de Órganos
Cámara del Tabaco de Jujuy
Comercios
condena
sábado
salud
Turismo en Jujuy
San Pedro
Longchamps
“Expo Jujuy Productiva”
Donación de Órganos
Cámara del Tabaco de Jujuy
Comercios
condena
sábado
salud

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Salud

Recomendaciones oficiales tras los primeros casos de influenza A H3N2 en Argentina

El Instituto ANLIS-Malbrán intensificó los estudios de laboratorio y determinó que la variante ya circula en el país. El subclado K del virus de la influenza A es el responsable de los brotes en Europa y América del Norte.

Sabado, 20 de diciembre de 2025 08:49

El Gobierno nacional difundió recomendaciones preventivas para evitar la circulación de la influenza A H3N2 subclado K, variante que ha encendido alertas en países de Europa, América y Asia. Hasta el momento, Argentina registró tres casos.

Recomendaciones sanitarias

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado difundido en X que, si bien la variante “no ha demostrado ser más grave que otras”, es necesario mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios, entre ellas:

  • lavado frecuente de manos;

  • cubrirse al toser o estornudar;

  • no compartir objetos personales;

  • ventilar adecuadamente ambientes;

  • limpiar y desinfectar superficies;

  • consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.

Vacunación y grupos priorizados

La autoridad sanitaria recordó que deben recibir la vacuna antigripal anual:

  • niños de 6 a 24 meses;

  • embarazadas y puérperas;

  • personas de 2 a 64 años con factores de riesgo;

  • mayores de 65 años;

  • personal de salud y estratégico.

También recomendó mantener actualizados los esquemas de inmunización del Calendario Nacional de Vacunación, cuya cobertura es gratuita en vacunatorios y centros de salud.

Contexto regional

La variante K del virus H3N2 viene generando presión hospitalaria en Europa y Asia. En la región, países como Chile y Perú ya confirmaron contagios, mientras que Bolivia y Ecuador activaron alertas y reforzaron campañas de vacunación.

Síntomas de la gripe H3N2, o influenza A
Las personas pueden desarrollar síntomas respiratorios de un momento a otro, como una tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. En algunos casos la persona experimenta secreción nasal y estornudos, y conforme pasan los días puede ocurrir que la tos se ponga más intensa.

A esto se le suma una fiebre de 38 grados o más. Ese cuadro de temperatura elevada incluye escalofríos, malestar general y una sensación intensa de cansancio.

El dolor muscular o en las articulaciones es otro síntoma básico de la gripe H3N2, especialmente en piernas, espalda y brazos aunque no sólo limitada a esas partes del cuerpo.

Síntomas de Covid-19
El paciente experimenta fiebre y tos además de dolor muscular, malestar general y fatiga, pero hay un síntoma característico que no se presenta en la influenza A: la pérdida de olfato (anosmia) y gusto (ageusia).

Con ese dato clave es posible discernir en la mayoría de los casos, pero no en todos, porque el Covid-19 asintomático es muy común. Por eso la consulta médica siempre es recomendable.

El mundo vivió una situación de caos, incertidumbre y volatilidad -aún con las medidas de aislamiento- debido a la pandemia de Covid-19, pero con el desarrollo de las vacunas y pasado el evento inicial la crisis sanitaria no tendría por qué repetirse.

En el caso de la gripe A (H1N1), la Argentina sufrió una verdadera crisis de contagios entre 2009 y 2010, lo que mantiene el estado de alerta por la confirmación de tres casos en menores de edad, dos en Santa Cruz y uno en la Ciudad de Buenos Aires.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD