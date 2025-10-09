°
9 de Octubre,  Jujuy, Argentina
TEMAS

Nacionales

Salud Mental: más de un tercio de la población argentina presenta malestar psicológico

Un estudio de la Facultad de Psicología de la UBA advierte que el 35% de la población argentina atraviesa algún nivel de malestar psicológico y cerca del 9% está en riesgo de padecer un trastorno mental. Ansiedad, insomnio e irritabilidad son los síntomas más frecuentes. 

Jueves, 09 de octubre de 2025 09:28

El equipo del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología realiza estudios periódicos a nivel nacional desde 2019. En total, se han completado 24 estudios con un muestreo estratificado por región geográfica, edad y nivel socioeconómico, abarcando a más de 24.000 participantes de entre 18 y 65 años.

En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, el Observatorio dio a conocer los datos más recientes relevados, que indican que alrededor del 35% de la población presenta algún nivel de malestar psicológico, y cerca del 9% alcanza valores compatibles con riesgo de trastorno mental. Predominan los síntomas ansiosos, las alteraciones del sueño, el agotamiento emocional y el desánimo persistente.

La investigación evidencia una regla epidemiológica constante: los niveles de malestar son mayores en mujeres, en personas jóvenes y en quienes cuentan con menos recursos económicos o sociales. También se observa que los centros urbanos más grandes, especialmente el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las capitales provinciales, registran los niveles más altos de malestar. Sin embargo, regiones con menor acceso a recursos de salud mental, como el NOA y el NEA, también muestran altos niveles de ansiedad y estrés, vinculados a desigualdades estructurales y barreras de acceso a la atención.

Además, se detectó un incremento sostenido en la búsqueda de ayuda psicológica desde la pandemia. Aproximadamente uno de cada cuatro adultos ha consultado alguna vez a un profesional de salud mental, y cerca del 14% mantiene actualmente un tratamiento psicológico o psiquiátrico activo. Esto refleja una mayor visibilidad y aceptación social de la consulta profesional.

¿Cuándo se recomienda consultar?

Se recomienda acudir a un profesional de la salud mental cuando se cumpla alguno de estos criterios:
● Malestar subjetivo persistente: angustia, ansiedad o tristeza prolongadas.
● Interferencia o disfuncionalidad: emociones que afectan el sueño, el trabajo, los estudios o las relaciones personales.
Cumplir cualquiera de estos criterios justifica la consulta, y la atención temprana mejora el pronóstico.

Metodología del estudio

Los datos se detectaron mediante instrumentos validados internacionalmente como el SCL-27, el OASIS, el ODSID-2 y la RASS para riesgo suicida, complementados con entrevistas clínicas breves.

Proyecto para la detección y monitoreo de malestares psicológicos

El equipo de la Facultad de Psicología, encabezado por Martín Juan Etchevers, está desarrollando un proyecto destinado a conocer el estado de salud mental de las personas adultas en Argentina y a crear una aplicación móvil que permita detectar y monitorear malestares psicológicos, problemas emocionales y riesgo suicida, brindar psicoeducación en salud mental y estimular el acceso a la consulta profesional cuando sea necesario.

