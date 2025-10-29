Marcha de jubilados: La policía tiró gases lacrimógenos

Como cada miércoles. el Congreso de la Nación volvió a estar rodeado por un fuerte operativo de seguridad en una nueva jornada de movilización de los jubilados que reclaman por un aumento en sus haberes.

Es la primera marcha de jubilados posterior a las elecciones nacionales, y nuevamente se desplegó un operativo de seguridad desmedido, con cortes de tránsito en todo el perímetro del Congreso y presencia de fuerzas motorizadas y antidisturbios.

Organizaciones y sindicatos se congregaron frente al Congreso para volver a reclamar por el fin de la moratoria previsional y exigir mejoras en los haberes. Algunos recibieron gases lacrimógenos que efectivos tiraron del otro lado de la valla.