Las ocho provincias en las que el escrutinio definitivo podría cambiar el resultado

Buenos Aires

En el distrito bonaerense La Libertad Avanza obtuvo 3.605.127 votos (41,45%), frente a los 3.558.527 votos (40.91%) de Fuerza Patria. En este caso, la diferencia es de 46.600 votos y será clave el escrutinio final. La importancia también radica en la cantidad de diputados que se distribuyen ya que el primero se alza con 17 bancas, contra las 16 del segundo.

Chubut

En el caso de la provincia sureña, el espacio libertario obtuvo 89.070 votos (28,30%), frente a los 87.628 (27,84%) del espacio peronista Frente Unidos Podemos. La distribución de bancas en Chubut es de una para cada una de las primeras dos fuerzas y el escrutinio definitivo servirá para saber qué fuerza se alzará con el triunfo.

Santa Cruz

En dicha provincia, el espacio Fuerza Santacruceña se impuso con el 32,10% de los votos al obtener 53.215 votos, frente al 31.66% de La Libertad Avanza, con 52.487 votos. La diferencia de 0,44% será clave confirmar en el recuento final ya que el distrito reparte dos bancas de diputados para el primero y una para el segundo.

Corrientes

En la provincia mesopotámica el escrutinio definitivo servirá para determinar que fuerza política se alza con el triunfo ya que se reparten la misma cantidad de bancas. El espacio provincial Vamos Corrientes obtuvo el 33.91% de lo votos, frente al 32,67% de La Libertad Avanza.

La Pampa

El Frente Defendamos La Pampa obtuvo el 44,59% de los votos y se alzó con dos bancas de diputados. En segundo lugar, y a 2.093 votos, quedó La Libertad Avanza con el 43,56%.

La Rioja

El conteo de votos en La Rioja fue uno de los más ajustados de la jornada electoral y que cerró con una diferencia mínima de 0,3%, lo que equivale a un total de 621 votos. Todavía restan computar 2.467 electores, lo que representa el 0,8% del padrón. El frente Federales Defendamos La Rioja obtuvo el 43,57%, frente a un 43,27% de La Libertad Avanza.

Chaco

El escrutinio provisorio ubicó al espacio de Fuerza Patria a solo 4.741 votos, equivalente a 0,75%, por debajo La Libertad Avanza en la categoría senadores. Dicha diferencia tan pequeña define una banca clave en el Senado, que, de confirmarse los números actuales, quedará en manos de la radical Silvana Schneider, aliada del Gobierno nacional.

Río Negro

En la provincia del sur la disputa también pasa por las bancas en el Senado. En el recuento provisorio, Fuerza Patria se impuso con el 30,66% de lo votos, frente a los 30,14% de La Libertad Avanza. La diferencia de menos de 2 mil votos y será clave el escrutinio definitivo.