Llegó a Lima el avión que trasladará a Matías Ozorio, el ladero de “Pequeño J"

El avión que trasladará a Matías Agustín Ozorio, el joven de 28 años acusado de ser la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela, llegó a la ciudad peruana de Lima.

Siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense, participan del operativo.

En la aeronave viaja el Comisario Mayor Marcelo Chiappero, Director General de Cooperación Policial Internacional (Jefe De Interpol en Buenos Aires) de la Policía Federal, además de un médico.

"Habrá una escala por carga de combustible en la provincia de Salta y se estiman cerca de cinco horas de vuelo", detallaron a la agencia Noticias Argentinas.

Respecto al arribo del acusado, será en el Aeropuerto El Palomar aproximadamente entre las 22.00 o 23.00 de este jueves.

Además, el fiscal Adrián Arribas le confirmó a NA que prorrogó el secreto de sumario por otras 24 horas más.