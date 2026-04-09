El escultor José Pérez restaura el Cristo de Palma Sola

Por pedido del intendente de Palma Sola, Francisco Baquera, el escultor de El Talar, José Pérez inició la restauración del Cristo, ubicado a unos 3 kilómetros del pueblo donde se erige protegiendo a las familias de ese pueblo.

La semana pasada se iniciaron las primeras tareas, que se retomarán el próximo martes; y, a partir de allí, en una semana estaría finalizado el trabajo sobre la escultura, que posee unos 13 metros de altura: 8 corresponden al Cristo y 5 a la base sobre la cual está ubicado.

La figura posee una estructura de hierro recubierta con una malla y, sobre esta, el mortero (cemento) asentada sobre una base de mismo material. El Cristo está un 45% agrietado en su cuerpo; en el brazo derecho y en parte de un hombro se ha desprendido el material, y las manos no poseen los dedos.

El proyecto de restauración es reemplazar las mallas que luego recubrirá con material tratando de conservar la forma de la figura original, y una vez finalizado el proceso la pintará con un color crudo.

Baquera solicitó al municipio de San Pedro de Jujuy su colaboración con una grúa en la cual el talareño puede avanzar con su trabajo de manera segura.

Pérez agradeció al Ejecutivo municipal por convocarlo para la restauración de la escultura y elogió su interés por cuidar el bien patrimonial de la ciudad que los pobladores valoran.