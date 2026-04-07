Octava de la Feria de Pascua abrapampeña

Hasta el próximo domingo, la Feria de Pascua en Abra Pampa mantendrá sus puertas abiertas al público de la región, ofreciendo una amplia variedad de productos como no se observa en otros poblados donde se generan estas propuestas de comercio durante celebraciones populares típicas.

Organizada por el municipio de Abra Pampa, el predio ferial se extiende por más de cuatro cuadras abarcando los barrios Bella Vista y 23 de Agosto ubicados en el ingreso sur a la ciudad hacia el este con fácil acceso de vehículos.

En ella se abrieron más de 300 puestos de ventas de distintos rubros: frutas y verduras, mueblería (carpintería), ropa (nueva y usada), artículos varios (utensilios, artículos de limpieza y demás), juguetería, regalería, gastronomía, artesanías, vajillas, condimentos, tejidos artesanales, marroquinería, bazar, lana, cueros, hilos, repostería regional, mercadería herramientas, y demás. Y el sábado y domingo habrá también trueque y cambalache.

BENEFICIO | PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE OTRAS REGIONES A MANO DEL VECINO.

Si bien el pasado sábado y domingo fueron las jornadas que más público asistió por el fin de semana largo de Semana Santa, estos días también se registra una concurrencia permanente y para la octava (el 11 y 12) se espera una concurrencia masiva.

Hasta el viernes la feria estará abierta de 8 a 20, el sábado de 8 a 5.30, el domingo de 8 a 24 y también el 11 desde las 22 se habilitarán las cinco carpas de baile con actuación de conjuntos musicales. Aparte el fin de semana el municipio desarrollará juegos recreativos para la familia.

El público puede conseguir en la feria precios más económicos que en los centros de venta tradicionales en el pueblo, por ejemplo el kilo de cordero se consigue a $ 4 mil; de llama a $ 6 mil. En cuanto a la gastronomía hay para degustar cordero a la estaca y cerdo entre $ 10 y 15 mil, y el chicharrón de llama a $ 3 mil.

Para las familias de Abra Pampa y zonas aledañas como Tres Cruces, Puesto del Marques, Tabladitas, Casabindo y otros es de gran importancia esta feria por la economía en los precios de los productos que se ofrecen.