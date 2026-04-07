Palpalá fortalece su flota de vehículos con nueva unidad

La Municipalidad de Palpalá concretó la compra de su segundo camión compactador de carga trasera 0 Km, marca Econovo Iveco. Esta adquisición, realizada bajo la administración del intendente Rubén Eduardo Rivarola, marca un hito en la logística urbana de la ciudad, gracias a su capacidad de 22 metros cúbicos, la nueva unidad puede cubrir hasta tres barrios por recorrido, superando ampliamente a los vehículos antiguos que solo lograban completar uno.

Con esta incorporación, la ciudad ya cuenta con un total de 8 vehículos compactadores y 2 volquetes operativos. "El objetivo es brindar un servicio óptimo, ampliando nuestra capacidad operativa para beneficiar a todos los sectores", destacó el jefe comunal durante la presentación.

Gestión de recursos

INTENDENTE | RUBÉN EDUARDO RIVAROLA

El dato más relevante de esta capitalización es el origen de los fondos. A pesar de que solo el 15% de la población logra cumplir con sus tributos debido a la crisis económica, la "administración rigurosa y transparente" del erario municipal permitió realizar la compra sin recurrir a financiamiento externo.

EN SU DISCURSO | RIVAROLA DESTACÓ EL PRONTO INICIO DE OBRA EN AVENIDA JUELLA.

"Hemos concretado esta compra con recursos propios y gracias al aporte de los vecinos que cumplen con sus tributos. Es un patrimonio que queda para los palpaleños, evitando los gastos en alquileres que se hacían en gestiones anteriores", señaló Rivarola.

El parque automotor

EQUIPO DE GESTIÓN | EL MANDATARIO PALPALEÑO PRESENTÓ EL FLAMANTE CAMIÓN.

Desde el inicio de la gestión en 2019, el municipio incorporó 20 vehículos nuevos, alcanzando hoy una flota operativa de 53 unidades distribuidas en diversas áreas. Entre los logros destacados se encuentran para Servicios Públicos e Infraestructura: Motoniveladoras, palas cargadoras y camiones compactadores, hidroelevadoras para alumbrado y camionetas; y para Acción Social un colectivo para empleados y la próxima adquisición de un vehículo para el traslado de alumnos del Centro de Día "Oscar López".

UNA FLOTA DE 53 UNIDADES

A pesar de los avances en maquinaria, Rivarola fue cauto respecto a la infraestructura edilicia. El intendente adelantó que el Centro Cívico requiere una refacción urgente en techos y fachadas, una obra millonaria que el municipio no puede afrontar en soledad.

"Seguimos gestionando ante Provincia y Nación. De Nación no tenemos ningún tipo de ayuda, y de Provincia recibimos lo poco que se puede disponer", explicó el mandatario. Asimismo, puso como ejemplo de perseverancia la obra de la avenida Juella, lograda tras años de gestiones conjuntas con la capital.

Hoy inician las sesiones

JUNTO A LOS TRABAJADORES

El intendente Rivarola confirmó que hoy martes 7 a las 18, brindará su discurso de apertura del período legislativo en el Concejo Deliberante. Allí se espera que profundice sobre la redistribución de fondos, en un año donde el municipio aún aguarda la aprobación del presupuesto.