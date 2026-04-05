Intendente de Fraile Pintado “no paga” a los empleados

La presidente del Concejo Deliberante de Fraile Pintado, Melisa Russito, denunció públicamente que el intendente José Cardozo desde enero "no paga" los haberes de 22 trabajadores en ese poder, con contratos de ocho y dos años de antigüedad.

El Ejecutivo no abona los haberes "porque dice que no figuran en el Presupuesto", especificó la edil; el sueldo de uno de los contratados es de aproximadamente $ 670 mil, monto que varía según la categoría que posee el personal. Mientras tanto los ediles como los secretarios perciben sus sueldos normalmente.

Entre los perjudicados hay mamás con hijos, jóvenes que estudian "y lamentablemente debió sufrir esta situación una empleada que estaba embarazada que debió dar a luz sin un peso. La están pasando bastante mal los compañeros de trabajo", afirmó.

Junto a los ediles Marcelo Illanes y Matías Carabajal, en la Legislatura de Jujuy se reunieron con las diputadas provinciales del PJ, Daniela Vélez y Verónica Valente para que intercedan en busca de una solución urgente. "Estuvimos por todos lados, fuimos al Ministerio del Trabajo, hablamos al vicegobernador para superar esto, pero no logramos nada hasta ahora".

El problema suscitado fue judicializado, en febrero se emitió una medida cautelar "que el intendente no respetó, por la conducta que demuestra nos preocupa la situación". Como titular del Cuerpo legislativo municipal afirmó que en el Presupuesto aprobado "están las partidas para pagarle el sueldo, no entiendo porque dice todo lo contrario".

"Tenemos conocimiento por lo que nos cuentan empleados del municipio, que el intendente dio el alta a 22 agentes municipales, o sea que a esas personas les paga el sueldo con el dinero que corresponde a los contratados en el Deliberante. El no tiene la facultad de dejar sin trabajo a los empleados del legislativo", aseguró.

A pesar de ello, los 22 contratados "continúan asistiendo al Concejo Deliberante a cumplir con su tarea diaria y están muy esperanzados en que esto se solucione lo más pronto posible. Pero la verdad que el intendente cada vez se pone peor y no quiere ceder a nuestro pedido ni al de los empleados".

Más adelante aseguró que desde enero presentan las planillas de los contratados donde justifican la labor que cumplen, "pero no las quieren recibir, por lo que debemos ir junto a la jueza de paz Fátima Flores, quien se ocupa de labrar un acta, la cual adjuntamos a la documentación que está presentada en la Justicia", agregó.

Russito afirmó que los afectados percibieron sus haberes por los 20 días de trabajo en diciembre del año pasado, o sea desde el recambio de miembros del Cuerpo deliberativo hasta el 31 de ese mes. "No entiendo porque Cardozo ahora dice que no están las partidas para ellos", concluyó la edil justicialista.