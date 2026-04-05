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Tilcara

Desinterés en cuidar el medio ambiente en el abra de Tilcara

De 300 bolsas para residuos repartidas el municipio recibió 120.

Domingo, 05 de abril de 2026 23:56
LIMPIEZA | PERSONAL DE AMBIENTE RECOLECTANDO RESIDUOS EN EL ABRA.

De las 300 bolsas de consorcio que el municipio de Tilcara repartió a bandas de sikuris y comerciantes para la recolección de residuos durante la peregrinación al santuario del abra de Punta Corral, sólo recepcionó 120, lo cual demostró un total desinterés de la gente en el cuidado del medio ambiente.

Personal de la Dirección de Ambiente municipal, entregó en el abra 160 bolsas a sikureros y 40 comerciantes y en los calvarios de Chilcaguada 50, Los periqueños 20 y en el del municipio 30. Aparte el personal municipal en el abra utilizó 60 bolsas para juntar los desechos.

En el punto de recepción en el calvario del municipio, "lamentablemente no alcanzamos la expectativa que teníamos", señaló José Gorena, coordinador del área Ambiente. Los residuos que más predominaron fueron botellas de plástico descartable (gaseosa), lata (envase de cerveza), vidrio (botellas de vodka, cognac y Dr Lemon) y cartón (Tetra Brik).

A pesar que el municipio ofreció la entrega de premios para incentivar el cuidado ambiental, el resultado fue desalentador.

 

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