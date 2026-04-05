Santa Clara posee superávit para afrontar una inflación

En la apertura del Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Santa Clara, el intendente Antonio Alaniz afirmó que el municipio posee un superávit primario que le permitirá afrontar una inflación futura. Aparte agradeció al gobernador Carlos Sadir por la inversión en obras que realizará este año en su municipio.

En su mensaje, aseguró que gestiona y administra los recursos financieros de manera eficiente y transparente; en materia salarial que mejoró las condiciones laborales de los empleados y que el municipio dejó de ser meramente recaudador que ahora brinda ayuda al ciudadano.

Hace dos años cuando asumió la administración del gobierno local, fue "en un escenario nacional difícil y desafiante, pero convencidos que debíamos trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos", manteniendo una "responsabilidad administrativa, con equilibrio fiscal y sentido social", afirmó.

Gestiona y administra los recursos financieros del municipio "de manera eficiente y transparente, garantizando el orden fiscal y fortaleciendo la inversión pública, para sostener las políticas municipales, que buscan el bienestar la comunidad", agregó Alaniz.

En materia salarial, "mejoramos condiciones y situaciones laborales de los empleados en cuanto al salario, la categorización e ingreso a planta permanente, respetando legajos de los trabajadores", afirmó.

Ello fue posible porque el municipio "cuenta con una liquidez equilibrada, sin necesidad de adelantos de Coparticipación o endeudamiento bancario de corto plazo, reduciendo los costos financieros innecesarios".

En cuanto a materia impositiva y reconociendo que la presión macroeconómica afecta la capacidad de pago del vecino, "cambiamos el enfoque de ser un municipio meramente recaudador, a uno de acompañamiento y facilitación".

Su gestión "se rige por el principio de responsabilidad fiscal. El ejercicio contable nos obliga a proyectar con realismo, sentando bases en lo cierto y real de la economía local para mantener un superávit primario que funcione como amortiguador ante los desafíos de la inflación futura".

"Garantizamos que cada peso recaudado se transforme en un beneficio directo para el vecino, manteniendo las cuentas claras, la deuda bajo control y la solvencia necesaria para que el municipio sea el motor del desarrollo local".

Por último, citó obras que ejecutará Provincia en el municipio: Ampliación y refacción integral de la Escuela N°356 "José Hernández", obras de mejoras modulares, construcción de una planta potabilizadora, y la transferencia de los servicios de red cloacal.