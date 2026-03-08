14°
Municipios

Sigue castración y vacunación de las mascotas

La campaña también abarca el registro de los animales.

Domingo, 08 de marzo de 2026 00:00

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de actividades que se desarrollará durante la semana con el quirófano móvil y los operativos de vacunación y registro de mascotas en diferentes barrios de la ciudad.

El objetivo de estas acciones es promover la tenencia responsable de mascotas, facilitar el acceso a la castración y fortalecer la prevención de enfermedades mediante la vacunación.

El cronograma previsto es el siguiente: mañana, desde las 8, el quirófano móvil para castraciones estará en el CIC Che Guevara (Manzana 1, Lote 1), barrio Che Guevara, Alto Comedero; el martes 10, también desde las 8, el quirófano móvil atenderá en la intersección de Quintana e Iturbe del barrio San Martín; el miércoles 11, asimismo, el quirófano móvil, desde las 8, atenderá en la esquina de El Aguilar y Barrancas, barrio Bicentenario (Alto Comedero); el jueves 12 desde las 8, en tanto, el quirófano móvil estará haciendo castraciones en la calle Moscú 13 del barrio Puente Otero; y el viernes 13/3, entre las 15 y las 18, se hará vacunación y registro de mascotas en León Este 873 del barrio Favaloro.

Desde la dependencia municipal recordaron a los vecinos la importancia de participar de estos operativos, que se realizan de manera gratuita y forman parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud animal y la convivencia responsable en la comunidad, evitando la sobrepoblación de animales de compañía, en especial perros y gatos, y de casos de rabia, que es mortal para mascotas y personas.

Pedido de ayuda

El hogar San Roque lanzó un nuevo pedido de ayuda para poder afrontar gastos veterinarios y de alimentación de los perros rescatados que viven en el refugio. La información se puede recabar en sus redes sociales.

