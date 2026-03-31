Semana por la gesta de Malvinas

En Palpalá se realiza la Semana de Malvinas, cuyas actividades centrales se concretarán este jueves con un acto a las 16 en la Plazoleta "Héroes de Malvinas" de avenida del Congreso y Río Chubut, con posterior desfile cívico, militar y gaucho.

Para mañana a las 11 está prevista la inauguración, en dicha plaza, de un cenotafio en conmemoración a "Los Caídos en la Guerra de Malvinas", y a las 21, en el Cine Altos Hornos Zapla, la XIV edición de la "Vigilia a Malvinas", en adhesión a la Ley nacional 26.846.

En el inicio de esta semana, se presentó la Expo Malvinas en el Centro Cívico, que contó con la participación de instituciones educativas de nivel primario y secundario, y público interesado. Se realizó en doble turno y esta tercera edición de la expo, denominada "Memoria, Historia y Soberanía", tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento y la reflexión sobre la causa Malvinas, promoviendo el encuentro intergeneracional y el diálogo con veteranos de guerra.

También el municipio llevó a cabo la emotiva serenata "Jujuy le canta a Malvinas", junto a la Asociación de Excombatientes "2 de Mayo", que reunió a vecinos y artistas que homenajearon a los veteranos de guerra con música, danza y reconocimiento a la soberanía argentina. Los presentes también visitaron el Museo y disfrutaron del paseo gastronómico. El evento cultural tuvo entrada libre y gratuita y congrego a una multitud, destacándose de "Sonora Imbatible" y el ballet "Puente Jujeño", entre otros artistas. También estuvo Silverio Tolaba, excombatiente de Malvinas perteneciente al Regimiento 4 de Monte Caseros, Corrientes, quien reside en Jujuy, quien agradeció la invitación del intendente Rivarola.