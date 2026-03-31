16°
31 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Siniestro Vial
Ivuj
Gran Jujuy
Tilcara
picadas
Legisladoras
Abuso Sexual
robos
Gremios
Seccional 2°
Siniestro Vial
Ivuj
Gran Jujuy
Tilcara
picadas
Legisladoras
Abuso Sexual
robos
Gremios
Seccional 2°

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

Semana por la gesta de Malvinas

Mañana se inaugura un cenotafio por los caídos en la guerra.

Martes, 31 de marzo de 2026 00:00
MEMORIA, HISTORIA Y SOBERANÍA | LA EXPO QUE SE REALIZÓ EN EL CENTRO CÍVICO DE PALPALÁ.

En Palpalá se realiza la Semana de Malvinas, cuyas actividades centrales se concretarán este jueves con un acto a las 16 en la Plazoleta "Héroes de Malvinas" de avenida del Congreso y Río Chubut, con posterior desfile cívico, militar y gaucho.

Para mañana a las 11 está prevista la inauguración, en dicha plaza, de un cenotafio en conmemoración a "Los Caídos en la Guerra de Malvinas", y a las 21, en el Cine Altos Hornos Zapla, la XIV edición de la "Vigilia a Malvinas", en adhesión a la Ley nacional 26.846.

En el inicio de esta semana, se presentó la Expo Malvinas en el Centro Cívico, que contó con la participación de instituciones educativas de nivel primario y secundario, y público interesado. Se realizó en doble turno y esta tercera edición de la expo, denominada "Memoria, Historia y Soberanía", tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento y la reflexión sobre la causa Malvinas, promoviendo el encuentro intergeneracional y el diálogo con veteranos de guerra.

También el municipio llevó a cabo la emotiva serenata "Jujuy le canta a Malvinas", junto a la Asociación de Excombatientes "2 de Mayo", que reunió a vecinos y artistas que homenajearon a los veteranos de guerra con música, danza y reconocimiento a la soberanía argentina. Los presentes también visitaron el Museo y disfrutaron del paseo gastronómico. El evento cultural tuvo entrada libre y gratuita y congrego a una multitud, destacándose de "Sonora Imbatible" y el ballet "Puente Jujeño", entre otros artistas. También estuvo Silverio Tolaba, excombatiente de Malvinas perteneciente al Regimiento 4 de Monte Caseros, Corrientes, quien reside en Jujuy, quien agradeció la invitación del intendente Rivarola.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD