El municipio de Perico se sumó al "Gran Jujuy”

El intendente Raúl Jorge recibió en el Salón de los Intendentes la visita de su par de Perico, Rolando Ficoseco, ocasión en la que quedó confirmada la incorporación de ese municipio al bloque "Gran Jujuy". La integración se formalizará el 7 de abril próximo en Perico.

Tras el encuentro, Jorge destacó la importancia de la decisión adoptada por el municipio de Perico y sostuvo: "Celebramos esta inteligente determinación del intendente Ficoseco y su equipo. Esto fortalece aún más este gran proyecto que es el 'Gran Jujuy' y permitirá avanzar en un trabajo conjunto entre los equipos técnicos".

En ese sentido, agregó: "Agradecemos esta visita y este lanzamiento previsto para el 7 de abril, en el que también participarán nuestros equipos y el Concejo Deliberante, que desarrollará una tarea paralela para comenzar a unificar legislaciones. El objetivo es establecer reglas de juego comunes, ordenadas y equilibradas entre municipios que hoy están altamente interconectados".

Asimismo, el jefe comunal capitalino subrayó que la iniciativa apunta a "trabajar en todas las áreas vinculadas a la vida cotidiana de los vecinos", y remarcó: "Nuestro entendimiento básico es que un vecino de Perico es también un vecino de nuestra ciudad, al igual que los de Palpalá, San Antonio y otras localidades".

Jorge también señaló que la consolidación de este núcleo urbano permitirá "dotar al Gran Jujuy de la entidad y la fuerza necesarias para competir, de manera sana, con ciudades ya consolidadas como Salta y Tucumán".

Por su parte Ficoseco agradeció la recepción y destacó "la generosidad del intendente Jorge, quien nos abrió las puertas para que Perico se integre al Gran Jujuy". En esa línea, afirmó: "Para nosotros esto tiene una gran trascendencia, porque unir nuestra capital con Yala, Palpalá, San Antonio y ahora Perico -y próximamente El Carmen y Monterrico- consolida el centro neurálgico de la provincia". Finalmente, el intendente periqueño consideró que "la integración y el trabajo conjunto entre los municipios permitirá orientar esfuerzos y contribuir al crecimiento de la región de los Valles, fortaleciendo el desarrollo de toda la provincia".