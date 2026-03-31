26 artistas pintaron el Vía Crucis en Uquía

26 artistas visuales de diferentes lugares de la provincia, agrupados en el Movimiento internacional "Muralistas Italo Grassi", participaron en el 1° Encuentro de muralistas Tradición, Arte y Patrimonio, realizado entre el 27 y 29 del corriente en el pintoresco poblado de Uquía.

Los pintores en diferentes sectores del pueblo plasmaron las estaciones del Vía Crucis, logrando un itinerario cuaresmal concebido para ser recorrido, siguiendo la liturgia de la conmemoración de la Semana Santa.

La iniciativa de la comuna, presidida por Joshué Aquino, fue muy elogiada por los vecinos, quienes acercaron sus colaboraciones para que los artistas pudieran cumplir su tarea.

La visualización de las estaciones se efectuó de la siguiente manera: Jesús es condenado a muerte, por los artistas María Sosa (San Salvador de Jujuy) y Josefina Sosa (Caimancito); Jesús carga con la cruz, Daniela Avilés y Milagros Pérez (ambas de San Salvador de Jujuy); y Jesús cae por primera vez, Elva Pacheco y Gloria Tolaba (ambas de San Salvador de Jujuy) y Mabel Flores (Libertador General San Martín).

Jesús se encuentra con su madre, Gabriel Guari (El Aguilar) y Ramiro Vélez (Uquía); Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz, Ezequiel Ramírez (Calilegua); la Verónica limpia el rostro de Jesús, Abel Mamani (San Salvador de Jujuy); y Jesús cae por segunda vez, Alejandro Condorí (San Salvador de Jujuy) y Leonardo Vargas (Palpalá).

Jesús cae por tercera vez, Beatriz Varela y Daniel Costas (los dos de San Pedro de Jujuy); Jesús es despojado de sus vestiduras, Aaron Estrada (Ledesma); y Jesús es clavado en la cruz, Jael Quispe (Humahuaca).

Jesús muere en la cruz, Luis Ramos y Malku Ramos (Humahuaca); Jesús es bajado de la cruz, Hugo Lamas (San Salvador de Jujuy) y Froilán Colque (San Salvador de Jujuy); y Jesús es sepultado, Julio Pérez (Humahuaca) y Félix Lamas (Humahuaca).

Los artistas del pueblo, Gabriel Días y Melina Lunda comenzarán a pintar mañana la estación 8: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, y al término de la obra colocarán el sello del MIM. El recorrido pictórico inicia en la calle Capitán Uyuni continuando por Viltipoco, 2 de Junio, Gaucho quebradeño y Belgrano finalizando en la iglesia.

Para la concreción del proyecto durante las tres jornadas, la comuna albergó a los artistas visuales, como también se ocupó de su traslado y el almuerzo, además les aportó los materiales necesarios para las obras. Por iniciativa propia, el Centro Vecinal también sumó su colaboración con el almuerzo, al igual que algunos pobladores.

"Los gastos de la movida artística se hizo cargo absolutamente la comuna", afirmó el encargado del área Cultura y Turismo, Gustavo Sánchez, quien remarcó esto por el rechazo de la Provincia en brindarle colaboración. "No nos dieron absolutamente nada, pero igualmente pudimos concretar el proyecto", dijo.

El folclorista Bruno Arias también el sábado pasado sumó su colaboración cantando gratuitamente en la hostería municipal, durante el servicio del almuerzo a los artistas. Sánchez agradeció la muy buena predisposición de los jóvenes pintores y destacó que la experiencia amplió la mirada de los autores sobre la fe.