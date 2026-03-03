Ayuda escolar para la niñez de Maimará

Más de 200 kits escolares y más de 300 kilogramos de residuos reciclables se entregaron y recolectaron durante el Eco canje realizado por la Municipalidad de Maimará días atrás, y en el cual participó la comunidad y niñez del pueblo.

El director de Gestión ambiental municipal, Gustavo Cazón destacó la participación de los vecinos y su responsabilidad con el cuidado del medio ambiente, por la cantidad de desechos domiciliarios que acercaron hasta el centro de canje en la plaza central.

Los padres junto a los niños llegaron hasta la plaza cargando botellas descartables (PET), latas (envases de nieve), hojalatas, papeles, bolsas de polietileno y tetrabrick a cambio de kits escolares conteniendo cuaderno, regla, sacapuntas, papel glace, trincheta, entre otros elementos.

"Para que los estudiantes actúen como agentes multiplicadores de la separación y posterior reutilización de los desechos sólidos, es que pusimos en práctica esta iniciativa donde los resultados fueron excelentes y más de lo previsto por la amplia participación de la comunidad", señaló la intendente Susana Prieto.

AYUDA | MAMÁS ENCONTRARON MATERIAL PARA EL ESTUDIO DE SUS HIJOS.

La campaña ecológica y escolar tuvo a la vez como objetivo, fomentar el compromiso ambiental y fortalecer el aprendizaje del reciclaje como herramienta de transformación social desde una perspectiva educativa, inclusiva y comunitaria.

Durante la jornada los niños participaron en diferentes actividades recreativas y se entretuvieron jugando con diversos juegos como metegol, pelotero y tejo, al atardecer asistieron a la función de cine al aire libre con la exhibición de la película Zootopia 2. A la vez personal municipal les sirvió chocolate con masitas dulces.

El municipio agradeció la colaboración de Los ácidos por los kits escolares y guardapolvos; y anunció que una actividad similar realizará en Sumay Pacha.