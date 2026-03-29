Legisladores del Norte Grande en Palpalá

El vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis y la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, asistieron a la inauguración de la planta industrial modelo de la Metalúrgica Ferigutti SRL, en el Parque Industrial "Ing Carlos Snopek" en Palpalá.

Concurrió con el presidente del bloque, el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; su par de Salta, Antonio Marocco y el vicepresidente 2° de la Legislatura de Tucumán, Ernesto Toscano.

Con dicha actividad, culminó la agenda de la Junta que definió el cronograma de trabajo durante el año y fijó la próxima reunión para el 13 y 14 de abril en San Miguel de Tucumán.

Los parlamentarios con el gobernador Carlos Sadir habilitaron la planta que representa una inversión significativa fortaleciendo el entramado productivo jujeño, con impacto directo en la generación de empleo y en la diversificación de la matriz económica provincial, en línea con las políticas de promoción de inversiones.

Renato Ferigutti, titular de la empresa señaló que la inauguración "es la culminación de una gran fábrica a nivel nacional", luego repasó la trayectoria de un emprendimiento que nació del esfuerzo familiar y que hoy, cuatro generaciones después, se posiciona como un referente industrial de Jujuy con proyección en todo el país.

"Apuntamos a dar trabajo a mucha gente", sostuvo y dejó en claro que el compromiso de la familia con la provincia "se mide en la capacidad de generar oportunidades para los jujeños. La inauguración representa la materialización de un sueño que comenzó como un proyecto familiar, que a fuerza de constancia, responsabilidad y trabajo sostenido logró trascender la historia personal para convertirse en parte del desarrollo productivo de Jujuy".

Seguidamente destacó la presencia de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande y señaló que el acto era también una forma de demostrar que "con trabajo, constancia y responsabilidad se pueden lograr los objetivos".