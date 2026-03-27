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Municipios

"Planificando la ciudad con mirada de mujer” en el Multiespacio Arias

En el marco del mes de la mujer, el municipio invita a toda la comunidad a participar de un encuentro que incluye charlas , música y danza este sábado desde las 17 horas. 

Viernes, 27 de marzo de 2026 18:26
MULTIESPACIO GENERAL ARIAS

"Planificando la ciudad con mirada de mujer”, es una propuesta abierta a todo el público que busca promover el intercambio de experiencias, el liderazgo femenino y la participación comunitaria.

La actividad, de carácter gratuito, se realizará el sábado 28 de marzo, de 17 a 21 horas, en el Multiespacio General Arias, ubicado en el barrio General Arias (Monteagudo 1795).

El encuentro contará con una variada programación que incluirá charlas a cargo de mujeres referentes en distintos ámbitos, así como también propuestas culturales con música y danza. Entre las actividades destacadas se encuentran presentaciones de emprendedoras locales, intervenciones artísticas y espacios de reflexión sobre el rol de la mujer en el desarrollo urbano y social.

Además, participarán como invitadas Brenda “Pumita” Carabajal, boxeadora y actual concejal; Raymi Taborda, arquitecta especialista en bioarquitectura; Claudia Delgado, referente vecinal del barrio La Merced; Norma de América, cantante; y Delia Vargas, referente social del comedor “A Pulmón”.

La jornada también contará con la participación del profesor Sergio Armata y la musicalización de DJ Abril Agostini, junto a la presentación de Mujeres Copleras de la Dirección de Adultos Mayores y el grupo “La Pacha”.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro, visibilización y fortalecimiento del rol de las mujeres en la construcción de una ciudad más inclusiva, participativa y equitativa.

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