Desde mañana, “Semana de Malvinas” en Palpalá

La Municipalidad de Palpalá dará inicio mañana a la "Semana de Malvinas", la cual se extenderá hasta el 2 de abril, cuyo programa incluye maratón, exposiciones, encuentro deportivo entre excombatientes, serenata, proyección de documentales, vigilia, acto central y desfile cívico - militar.

En la jornada inaugural, a las 9.30, se izarán las banderas nacional y de la Libertad Civil en el Centro Cívico, ceremonia organizada por la Asociación de excombatientes de Malvinas "2 de Mayo", cuyos integrantes destacaron el permanente apoyo del intendente Rubén Eduardo Rivarola a las actividades que los involucran. Luego, en el cine teatro Altos Hornos Zapla se realizará la tercera edición de la Expo Malvinas "Memoria, Historia y Soberanía", y a las 18 ceremonia de arriar las banderas.

Para el sábado, además del izamiento y arrío de las banderas que se harán todos los días de la semana, está prevista la maratón por el 44° aniversario de la gesta del Atlántico Sur "Héroes de Malvinas", con encuentro en la plazoleta "Héroes de Malvinas". A las 15, encuentro deportivo a cargo de la asociación "2 de Mayo" e invitados especiales, en la cancha "2 de Abril" del barrio Las Tipas. Y a las 20.30, en la plazoleta "Héroes de Malvinas" (en caso de lluvia se hará en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla) y donde previamente se arriarán las banderas, se realizará la Serenata "Jujuy le canta a Malvinas".

VETERANOS DE GUERRA EN PALPALÁ

El lunes 30 a las 9.30, asimismo, se hará "Malvinas en la Memoria", proyección de documentales, charlas y testimonios, en el Museo "Héroes de Malvinas", mientras que el 1 de abril, a las 21, en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla, se cumplirá "Vigilia a Malvinas", XIV edición en Palpalá, en adhesión a la Ley Nacional 26.846.

Finalmente el 2 de abril, a las 16, acto central conmemorando los 44° Años del "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas", en la plazoleta "Héroes de Malvinas", con posterior desfile cívico-militar.