Continúa la campaña de vacunación antirrábica en el barrio Antártida Argentina

La Municipalidad de Palpalá confirmó cómo continúa el operativo de vacunación antirrábica gratuita durante los próximos días. El personal de Zoonosis seguirá recorriendo el barrio Antártida Argentina para que los vecinos de la zona puedan inmunizar a sus perros y gatos cerca de sus hogares.

Para este miércoles 25, el puesto de vacunación estará ubicado en la esquina de Estrecho San Carlos y Tierra del Fuego. El jueves 26, las tareas se trasladarán a Puerto Dungenes e Isla Soledad, mientras que el viernes 27 el operativo cerrará la semana en la intersección de Puerto Dungenes y Bahía Esperanza. Es importante destacar que para estos tres días el horario de atención será de 7.30 a 12.30 horas.

Desde el municipio recordaron a los dueños de las mascotas que es fundamental llevar a los perros con correa y, si son temperamentales, también con bozal para evitar cualquier inconveniente con otros animales o con el personal que está trabajando. En el caso de los gatos, lo ideal es llevarlos en bolsos o mochilas para que no se asusten y se escapen.

Un dato a tener en cuenta es el factor climático, ya que si llega a llover la actividad se suspende y el lugar programado para ese día pasa directamente para el día siguiente. Además de estas salidas a los barrios, el Departamento de Zoonosis que funciona en el Centro Cívico, sobre la avenida Río de la Plata, atiende de manera permanente de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 para quienes prefieran acercarse directamente hasta allá a vacunar a sus mascotas.