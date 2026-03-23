Intendente destacó trabajo de los dirigentes vecinales

El intendente Raúl Jorge participó de un encuentro con centros vecinales en el Parque General Arias, en el marco de la conmemoración del Día del Dirigente Vecinal, donde destacó el compromiso y la labor solidaria de las organizaciones barriales.

Durante la jornada, el jefe comunal compartió con una nutrida concurrencia de dirigentes vecinales y vecinos, a quienes reconoció por su trabajo cotidiano en cada barrio. En ese contexto, destacó que previamente, durante la mañana, estuvo presente en otro encuentro desarrollado en la Plaza del Vecino de Alto Comedero, acompañando también a instituciones barriales de ese sector.

"Estuve recorriendo la ciudad y también compartiendo con centros vecinales en Alto Comedero, donde pude ver el enorme trabajo que realizan. Luego, aquí en el Parque General Arias, seguimos celebrando junto a más dirigentes que dan el ejemplo del compromiso desinteresado que tienen con sus comunidades", expresó.

En ese sentido, Jorge subrayó el valor de la participación ciudadana, señalando que no solo se trata de plantear reclamos legítimos, sino también de colaborar activamente en la construcción de una ciudad más inclusiva, ordenada y limpia. "Un municipio sin vecinos solidarios, sin organizaciones vecinales, sin Ongs o clubes de barrio sería una ciudad alejada de las necesidades reales de la gente", afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer los espacios de encuentro comunitario, como multiespacios, parques y ámbitos urbanos que promuevan la integración social.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Ambiente de la comuna, Adriana Díaz, puso en valor el rol de los dirigentes vecinales como nexo fundamental entre el municipio y los barrios. En ese marco, remarcó el trabajo conjunto que se viene desarrollando a través de programas como Presupuesto Participativo, Participación Popular y Promotores Ambientales, este último con más de 600 vecinos capacitados.

Además, anunció el lanzamiento del programa "Promotores Mascoteros", iniciativa que surgió a partir de experiencias positivas en el sector de 308 Viviendas.