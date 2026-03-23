El Festival del durazno y la humita crece en la Quebrada

El Festival del durazno, la humita y el folclore, es sin dudas el que más creció en la Quebrada en los últimos tiempos, así lo demostró el pasado sábado en su 37 edición, congregando gran cantidad de público, concursantes, productores y músicos con repertorios tradicionales y populares para celebrar.

Desde la media mañana hasta el anochecer, cocineros regionales y productores vendieron todo lo que ofrecieron, por el convencimiento del público y las recomendaciones, que en esa comunidad se producen los duraznos más ricos y se elaboran las humitas más sabrosas de la región.

En esta edición los premiados en humita dulce fueron Susana Sajama, Carmen Calatayu, Selena Díaz, Claudia Velázquez, Primitiva Salas y Berta Chiliguay; y en salada, Clara Sajama, Elena Díaz, Belén Pérez, Teófila Velázquez, Escuela N° 241, Zaida Villamendez, y Edith Velázquez.

INVITADA | KARINA PANIAGUA ELIGIÓ LA HUMITA MÁS RICA.

Productores premiados por el durazno común fueron Gabriel Quispe, Belén Pérez, Agustín Quispe, Cristina Zapana y Selena Sajama; y por la variedad prisco Agustín Quispe, Selene Sajama y Soriano Sajama.

La intendente de Tilcara, Sonia Pérez, se desempeñó como jurado en el rubro duraznos; mientras que la intendente de Humahuaca, Karina Paniagua lo hizo en el rubro humitas. Invitada especialmente a participar de la nueva edición llegó con numerosos regalos para los concursantes y ganadores.

La agradable jornada de inicio de otoño motivó principalmente a pobladores de Huacalera, Maimará, Sumay Pacha, Yacoraite y demás comunidades, asistir a la festividad programada cuando los pequeños productores están en plena cosecha en esta época del año. Además de adquirir diversos productos se degustaron exquisitas comidas típicas.