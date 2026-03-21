El camino a Punta Corral fue mejorado por la comuna

La comuna de Tumbaya junto a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos finalizó el viernes pasado la refacción total del camino hacia Punta Corral, aproximadamente unos 23 kilómetros, garantizando seguridad a los peregrinos que ya están ascendiendo hacia el santuario de la Virgen de Copacabana.

Con tres maquinarias pesadas, dos de Recursos Hídricos, una topadora y una retro oruga, y una tercera aportada por la comuna (retro pala), se acondicionó el trayecto desde Tumbaya hasta el segundo calvario (12 kilómetros), siendo el tramo entre el primero y segundo calvario el más exigente. En ese sector se desempeñaron unos 18 empleados de la comuna.

Desde el segundo calvario hasta la zona conocida como La escuela (unos 5 kilómetros) se destacaron 9 trabajadores, y desde La escuela hasta Punta Corral (7 kilómetros) se ocuparon 5 trabajadores.

Desde el segundo calvario hasta Punta Corral el personal trabajó únicamente con pico y pala, lo cual exige mayor esfuerzo; y en el segundo calvario también se desempeñaron mujeres ocupándose de elaborar el almuerzo. Quienes estuvieron entre el segundo calvario y Punta Corral permanecieron toda la semana en el cerro.

Esta semana la comuna se ocupará de acondicionar lo necesario en el predio donde está el santuario de la Virgen en Punta Corral, para ello personal municipal ascenderá hasta el cerro para efectuar las diversas previstas, las cuales deben estar finalizadas hasta el próximo viernes.

Jorge Guzmán encargado del área Obras Públicas en la comuna, señaló que el camino presentaba malas condiciones debido a las últimas precipitaciones registradas en la zona, y aclaró que para conservar su buen estado, durante la semana no se permitirá la circulación de motovehículos, vehículos ni de caballos.

Además, destacó el buen tiempo soleado que prevalece en la región desde varias jornadas atrás, lo que facilita el ascenso de los fieles y devotos que desde varias semanas atrás comenzaron a caminar para reencontrarse después de un año con la Mamita del cero y agradecerle su bondad. Vale recordar que el pasado viernes inició el rezo de la Novena, el programa litúrgico prevé para hoy únicamente en el santuario a las 9 y a las 17 oficios religiosos pidiendo por los peregrinos que permanentemente ascienden y descienden por el largo y agotador camino.