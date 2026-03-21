Inauguraron el renovado polideportivo del RIM 20

Esta mañana en un acto inauguraron las obras de mejoras que se realizaron en polideportivo del RIM 20. Las mejoras representan una intervención que pone en valor uno de los espacios deportivos más importantes de la ciudad.

En este marco, desde el municipio expresaron sus felicitaciones y reconocimiento por la concreción de una obra que fortalece la infraestructura y promueve la actividad comunitaria.

Al respecto, el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rodrigo Altea, expresó, “más allá de esta importante obra que complementa la visión urbanística de la ciudad que proyectan la Municipalidad, el Gobierno de la Provincia y el Ejército Argentino, que tiene que ver con la Punta del Parque, se ha revalorizado uno de los espacios más importantes para los jujeños que alguna vez practicaron –y practican- aquí algún deporte en forma comunitaria”.

Por su parte, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, manifestó su beneplácito por la revalorización que implicaron las mejoras realizadas y acotó, “nosotros desde el Municipio vamos a seguir gestionando para trabajar en conjunto desarrollando el deporte que se practica mucho en este extremo norte del Parque San Martín, la gente se acerca a hacer Vóley, Básket, Handball y Atletismo.

Encabezaron el acto el gobernador de provincia, Carlos Sadir, el intendente de la ciudad, Raúl “Chuli Jorge -ambos acompañados por funcionarios de sus gabinetes ejecutivos- y los jefes de las unidades militares con asiento en Jujuy, coroneles, Hernán Aoki y Julián Javier Rojo.