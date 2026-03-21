El intendente destacó la labor de los vecinalistas

Por el Día del Vecinalista, que se conmemora cada 21 de marzo, se llevó a cabo ayer un emotivo acto en la Plaza del Vecino del barrio Alto Comedero, con la participación de un gran número de instituciones barriales que se dieron cita para compartir la jornada y reafirmar su compromiso con la comunidad.

Durante el encuentro, las organizaciones vecinales realizaron un reconocimiento especial al intendente Raúl Jorge, destacando su acompañamiento permanente al trabajo territorial que llevan adelante los centros vecinales y diversas instituciones del sector.

Al respecto, el jefe comunal expresó: "Han sido muy generosos muchos sectores vecinales de aquí de Alto Comedero en esta plaza que inauguramos hace más de 30 años con Hugo Conde, la Plaza del Vecino, que genera un espacio identitario para el vecinalismo. Para mí es un placer venir todos los años para reunirme con los centros vecinales y continuar el trabajo conjunto, la fuerza necesaria en esa dura tarea que es ser dirigente vecinal".

Asimismo, agregó: "Tiene que ver con ese concepto que lo mantenemos vital para seguir invirtiendo y mejorando la calidad de vida de los vecinos, el progreso de mano de instituciones nuevas, como la sucursal del Banco Macro, el Centro Modelo de Zoonosis, más pavimento; ahora estamos empezando la segunda etapa de la avenida Yuto, va ser una obra muy importante. Estamos terminando obras cercanas al sector del parque Belgrano, un circuito que va a concluir en la Carahuasi, que va a completar una pavimentación de seis cuadras aproximadamente, que ya posibilita una circulación vehicular en mejores condiciones".

Además, el mandatario municipal señaló: "Ya se está proyectando el segundo Multiespacio de Alto Comedero, en la avenida Pachamama, así que no bajamos los brazos, seguimos entendiendo que tenemos responsabilidades".

En este contexto, la Dirección de Políticas Públicas de Alto Comedero hizo entrega de las tradicionales "Ermitas" a distintas instituciones de Alto Comedero, en el marco de las celebraciones de Semana Santa, fortaleciendo así una de las expresiones culturales y religiosas más representativas de la comunidad jujeña.

Por su parte, Elbio Lamas, presidente del Centro Vecinal, destacó: "Hoy es un día muy especial para todos los vecinalistas, que representan comedores, merenderos, en general todos aquellos que día a día dan su tiempo, su honestidad, la humildad para poder gestionar y realizar los proyectos, trabajando siempre para la comunidad".

Finalmente, Lamas hizo referencia a los avances en el barrio: "En este sector tenemos muchos proyectos, cordones cunetas, iluminación, estuvimos arreglando calles donde lamentablemente el agua, por el tema de la lluvia, ha destruido un lote, gracias a Dios se pudo concretar ese proyecto, así que le agradezco a Recursos Hídricos y al municipio".

En el cierre, Ana Vera, del Consejo Vecinal de Alto Comedero, se refirió al proyecto de municipalización del sector. "Como opinión personal y representante de una institución, creo que todavía los tiempos no están dados para dicho proyecto, ya que Alto Comedero necesita aún mucha infraestructura, y estamos creciendo. Así que antes de pensar en eso, hay que pensar en que la mayoría de los vecinos tiene trabajo informal".