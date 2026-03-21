Mejoran estado de calles y avenidas en Abra Pampa

La Secretaría de Obras públicas del municipio de Abra Pampa inició un plan de reparación vial integral abarcando la totalidad de calles y avenidas, con el propósito de optimizar la transitabilidad y la seguridad vial de los vecinos y conductores.

Los trabajos de perfilado comenzaron en la avenida Illia, en el tramo que conecta los populosas barrios Luján e Inti Raymi, y por donde se registra una permanente y masiva circulación de peatones como de vehículos a lo largo de la jornada.

Los trabajos se ejecutan como consecuencia de los deterioros provocados por las intensas precipitaciones registradas durante la temporada estival, asegurando de esta manera una mejor transitabilidad, asegurando las condiciones de trabajo para el transporte y garantizando una circulación más segura y fluida.

El plan se ejecuta con Vialidad de la Provincia y abarcará el ejido municipal, asegurando una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos, permitiendo una circulación más segura y fortaleciendo la infraestructura urbana.