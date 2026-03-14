Unju anunció expansión de carreras y oficios en la Puna

La Universidad Nacional de Jujuy (Unju) proyecta para la Puna una expansión de carreras y oficios. El plan para 2026 no solo garantiza que las carreras actuales sigan vigentes, sino que abre la puerta a sectores clave como la minería, el turismo y la tecnología.

Tras una reciente reunión técnica entre las autoridades de la Unju y el municipio de Abra Pampa, se confirmó un ambicioso plan de estudios para el año que busca dar respuesta directa a la falta de formación profesional en la región.

El rector de la casa de estudios, Mario Bonillo, junto a referentes de la sede Quebrada y Puna, se reunió con el equipo del intendente abrapampeño Ariel Machaca para definir un esquema que prioriza la inserción laboral rápida y el uso de nuevas tecnologías.

El nuevo mapa de estudios

El plan para 2026 no solo garantiza que las carreras actuales sigan vigentes, sino que incorpora propuestas vinculadas con la minería, el turismo y la tecnología.

Según se informó se mantiene el dictado de la Licenciatura en Desarrollo Rural y la Tecnicatura en Producción Agropecuaria.

En materia de oficios con salida laboral, en abril comenzarán cursos de formación en gasista, construcción en seco, instalación de paneles solares y administración.

Entre las nuevas apuestas universitarias se confirmó la primera cohorte de la Tecnicatura en Comunicación Digital Convergente, además de diplomaturas en Informática e Higiene y Seguridad.

Uno de los aspectos más llamativos del informe es la intención de incorporar trayectos formativos de vanguardia para potenciar la economía regional. Entre las propuestas en análisis figuran:

Capacitación en Inteligencia Artificial aplicada al marketing de productos regionales; formación de Promotores y Gestores Ambientales; y Diplomatura en Turismo Comunitario.

Aunque el cronograma es tentativo, los vecinos de Abra Pampa y localidades cercanas ya pueden agendar que este mes está previsto el lanzamiento oficial de toda la propuesta educativa y adecuación de las aulas.

En abril, apertura de inscripciones y comienzo de los cursos de oficio; mayo y junio, inicio de las diplomaturas y organización de la nueva tecnicatura en comunicación.

Desde la universidad destacaron que la intención es que los jóvenes de la zona no tengan que migrar para formarse y puedan generar sus propios emprendimientos o insertarse en el campo laboral local.