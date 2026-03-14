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Municipios

Curso de francés orientado al turismo en Purmamarca

Hablar en este idioma en una herramienta esencial en la actividad.

Sabado, 14 de marzo de 2026 00:00
VENTAJA | HABLAR OTRO IDIOMA ABRE LAS PUERTAS A UN PÚBLICO AÚN MÁS AMPLIO.

La Municipalidad de Purmamarca comenzó el dictado del Curso de idioma francés, una propuesta formativa destinada a fortalecer la comunicación con los turistas que visitan masivamente la localidad durante todo el año.

Las clases se dictan los miércoles y viernes en el Punto Digital, y están a cargo de un profesor, quien comparte sus conocimientos y experiencia con los asistentes para que puedan adquirir las herramientas básicas de comunicación en este idioma.

La iniciativa tiene como objetivo principal acompañar el desarrollo turístico de Purmamarca, brindando a vecinos, emprendedores y trabajadores del sector la posibilidad de aprender francés y mejorar la atención de los visitantes provenientes de distintos países donde se habla dicho idioma, como Francia, Bélgica y Canadá.

Desde el municipio se destacó la importancia en aprovechar estas capacitaciones, que permiten fortalecer el vínculo con los turistas y enriquecer la experiencia de quienes eligen ese destino.

La capacidad de comunicarse en francés no solo beneficia a los profesionales del sector, sino que también enriquece la experiencia de los turistas francófonos.

 

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