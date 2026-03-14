Comenzó periodo de sesiones ordinarias en Abra Pampa

El Centro Cultural de Abra Pampa fue escenario de la apertura del 43° periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, oportunidad en la que leyó su mensaje el intendente Ariel Machaca. "El 2025 fue atravesado por un contexto nacional complejo, las nuevas orientaciones económicas implementadas por Nación, caracterizadas "por políticas de ajuste fiscal y reordenamiento del gasto público, implicaron la interrupción o ausencia de programas, líneas de financiamiento y acompañamiento institucional que contribuían al desarrollo de los municipios del interior del país", dijo.

En ese escenario, agregó que el municipio "no contó con herramientas nacionales que permitieran ampliar la capacidad de ejecución de obras o programas locales".

"Del mismo modo el acompañamiento de la Provincia se vio limitado en determinadas áreas, lo que nos obligó a redoblar los esfuerzos y ejercer una administración aún más rigurosa y estratégica de los recursos disponibles". Frente a ese panorama tomó la decisión de sostener el rumbo "con responsabilidad, apelando a los recursos propios del municipio. Cada peso que ingresa a las arcas municipales proviene del esfuerzo de nuestros contribuyentes, y por ello asumimos el compromiso ético de administrarlo con transparencia, austeridad y criterio de equidad social".

Muchas necesidades

ASISTENCIA | FUNCIONARIOS, INVITADOS Y VECINOS EN EL ACTO INSTITUCIONAL.

"Sabemos que las necesidades de la comunidad son muchas y que los recursos siempre resultan escasos frente a las demandas existentes. Gobernar en ese contexto, exige priorizar, ordenar y distribuir de la manera más justa posible lo poco que se recauda, procurando atender las urgencias más apremiantes y acompañar el desarrollo equilibrado de nuestros barrios y comunidades", expresó.

Reconoció que en ese camino hubo sectores "que esperaban respuestas inmediatas; sin embargo, cada decisión adoptada estuvo guiada por un principio fundamental: destinar los recursos allí donde más se los necesita".

Posteriormente destacó el trabajo institucional desarrollado junto al Concejo Deliberante. La tarea legislativa fue clave para el funcionamiento de la gestión municipal. Hemos encontrado en este Cuerpo un espacio de diálogo democrático, donde muchas de las iniciativas del Ejecutivo fueron acompañadas con responsabilidad mediante las normativas necesarias para su implementación".

A pesar que hubo debates, disensos y miradas diferentes, "lejos de constituir un obstáculo, fortalecieron la vida democrática. El disenso respetuoso es parte esencial de la convivencia política y contribuye a mejorar las decisiones públicas cuando se lo ejerce con compromiso institucional y vocación de servicio".

Luego puso en valor el permanente vínculo de trabajo con los centros vecinales, las organizaciones comunitarias y las comunidades rurales que forman parte de nuestro territorio.

"La gestión municipal entiende que el desarrollo local no puede construirse desde un escritorio, sino escuchando activamente a quienes viven y conocen la realidad cotidiana de cada barrio, paraje y comunidad".

A través de encuentros, diálogos y espacios de participación pudo consensuar prioridades, definir líneas de acción y orientar los esfuerzos del municipio hacia aquellos puntos que la propia comunidad señaló como estratégicos para su desarrollo y bienestar. Esa articulación permanente entre gobierno y sociedad es la base sobre la cual se construye una gestión cercana, sensible y verdaderamente representativa".

Es en ese marco institucional, social y económico Machaca se presentó con "la responsabilidad de rendir cuentas de lo realizado el 2025, período de trabajo intenso, desafíos complejos y decisiones que buscaron siempre preservar el interés colectivo. Y con la mirada puesta en el futuro, para compartir con el Concejo y con toda la comunidad las acciones, proyectos y objetivos que nos proponemos durante el 2026".

Aseguró que el municipio posee "equilibrio fiscal real"

Al referirse a la situación financiera del municipio, Machaca aseguró que "está saneada y no posee deudas, lo que le permitirá éste año avanzar sin sobresaltos, siempre y cuando la situación nacional no se desmadre generando imprevistos".

Desde el inicio de la gestión "asumimos una convicción clara: administrar los recursos públicos con responsabilidad, transparencia y planificación, entendiendo que cada decisión tomada desde el Estado municipal debía tener como horizonte el bienestar de nuestra comunidad".

"Gobernar con responsabilidad implica cuidar cada peso de los recursos públicos, evitar endeudamientos innecesarios y sostener una administración ordenada que garantice estabilidad financiera tanto en el presente como en el futuro. Bajo estos principios, nuestra gestión se guió permanentemente por criterios de previsibilidad, equilibrio fiscal y planificación económica", aseguró.

"Gracias a ese trabajo responsable, hoy podemos afirmar con tranquilidad que la municipalidad mantiene un equilibrio fiscal real, lo que nos permite asegurar el normal funcionamiento de la administración, la continuidad de los servicios públicos y el desarrollo de políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", agregó. Actualmente "el municipio se encuentra al día en el pago de haberes al personal, en el cumplimiento con nuestros proveedores y en el pago de los aportes correspondientes, garantizando así el normal desenvolvimiento institucional".

Uno de los objetivos centrales de su gestión fue ordenar la situación económica y financiera del municipio, "que durante años arrastraba compromisos judiciales que generaban incertidumbre y riesgos para las finanzas municipales. En ese marco se llevaron adelante las gestiones necesarias para regularizar y cancelar juicios que afectaban patrimonialmente a la institución".

Hoy "podemos transmitir tranquilidad a toda la comunidad de Abra Pampa, porque la municipalidad ha cancelado la totalidad de los juicios con sentencia firme utilizando recursos propios y cumpliendo con las obligaciones legales correspondientes", afirmó.

Definiciones de Ariel Machaca

Para Ariel Machaca "gobernar no es solamente administrar el presente, es también planificar el porvenir, proyectar oportunidades y construir paso a paso el municipio que nuestros vecinos merecen y que les mejore su calidad de vida".

"Estado que no espera: Gobernar nuestra tierra implica comprender la realidad de cada barrio, comunidad y familia. En la Puna las distancias geográficas, las condiciones climáticas y las particularidades sociales exigen un Estado activo, cercano y sensible. Por eso, durante el 2025 impulsamos una política social con fuerte presencia territorial, basada en un principio claro: El Estado no debe esperar que lo busquen, el Estado debe llegar donde se lo necesita".

"Acompañar al que produce: El desarrollo de nuestra región también se construye apoyando a quienes trabajan la tierra, crían ganado o impulsan pequeños emprendimientos productivos. Por ello durante el último año fortalecimos la articulación con organismos técnicos y con el Gobierno provincial, promoviendo políticas de capacitación y acompañamiento al sector productivo".

"La comunidad protagonista: El deporte y la cultura cumplen un rol fundamental en la construcción de identidad, en la integración social y en la contención de nuestros jóvenes. Por ello, desde el municipio se brindó acompañamiento permanente a las ligas deportivas locales, entendiendo que el deporte es una herramienta de inclusión, formación en valores y vida saludable".

"Junto a las tradiciones: Nuestra gestión también puso especial énfasis en acompañar y fortalecer las expresiones culturales, religiosas y comunitarias que forman parte de la identidad de nuestro pueblo, entendiendo que las tradiciones no solo representan memoria y pertenencia, sino también un espacio de encuentro que mantiene viva la historia de nuestras comunidades".

"Obras: Una de las prioridades de esta gestión fue siempre avanzar en obras de infraestructura que impacten directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos. A pesar de las limitaciones presupuestarias, se realizaron importantes intervenciones financiadas principalmente con recursos municipales".