Celebración popular por el aniversario de La Quiaca

LA QUIACA (Corresponsal) Las actividades por el magno día, comenzaron desde horas tempranas para luego dar inicio al acto protocolar en plaza Centenario.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Dante Velázquez, junto a la ministra de Modernización y Planificación Estratégica Isolda Calsina, el legislador provincial Rubén Rivarola y diputados del bloque del radicalismo. También, acompañaron autoridades locales, de diferentes instituciones quiaqueñas y fuerzas de seguridad.

AGRUPACIÓN GAUCHA | EN EL DESFILE DE CONMEMORACIÓN

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional y entrega de presentes a vecinos, las palabras alusivas estuvieron a cargo del jefe comunal quiaqueño. En un tramo de su alocución, "pidió más atención real para La Quiaca, menos ninguneo y ninguna subestimación".

Señaló que "hay postergaciones que ya no pueden seguir como la ruta nacional 9 largamente postergada, castigada por baches y deterioro, como símbolo de una infraestructura que no está a la altura del destino estratégico de la ciudad", sostuvo.

Por último, Velázquez añadió, "hay dejar el pasado y las críticas, fortalecer la esperanza, sostener el sentido de pertenencia, y evitar que la mezquindad convierta el progreso en bandera partidaria. La Quiaca está ante una oportunidad histórica y esa oportunidad exige cohesión: discutir, sí; diferir, sí; pero sin humillar el presente ni hipotecar el futuro", finalizó.

Dante Velázquez, se refirió a la zona franca, "va a ser una realidad al encontrarse en período de licitación, La Quiaca debe prepararse para lo que viene, la integración regional, el corredor bioceánico, flujo comercial, rol de frontera como un lugar donde confluyen rutas, decisiones y oportunidades para Jujuy y noroeste".

PASAJE | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Además, anunció el Hospital Jorge Uro tendrá nuevas camas, "la necesidad fue escuchada gracias a gestiones directas, el Ministerio de Salud asumirá la compra", sostuvo.

En materia de mejora urbana, se comprometió con la pavimentación de avenida España, que contará con nueva forestación e iluminación.

Al respecto agregó, "no podemos hablar de zona franca si nuestros accesos están en pésimas condiciones por años de abandono".

El desfile

AUTORIDADES | EN EL ANFITEATRO DEL COMPLEJO CULTURAL.

Posteriormente dio inicio el desfile cívico, militar y gaucho, del cual participaron activamente los vecinos quiaqueños, los establecimientos escolares de todos los niveles hicieron su paso.

A continuación, instituciones intermedias, áreas del municipio, prosiguieron las fuerzas de seguridad provincial y federales apostadas en La Quiaca, culminando las agrupaciones gauchas.

En la parte final, autoridades presentes junto a vecinos le cantaron el feliz cumpleaños al pórtico boreal patrio, con torta incluida.

Complejo Cultural

La preentrega del espacio cultural, social, educativo y artístico destinado a todos los quiaqueños, generó un profundo sentido de pertenencia, emocionó a todos quienes luego de los actos protocolares, se dirigieron al imponente edificio de cuatro pisos para conocerlo.

Los vecinos quedaron más que conformes cuando in situ, pudieron apreciar el aporte de sus impuestos se traduce en obras que perdurarán en el tiempo.

El intendente Dante Velázquez, en la oportunidad visiblemente emocionado, manifestó "es un edificio de más de dos mil metros cuadrados, de cuatro plantas, el primer edificio inteligente de La Quiaca, con anfiteatro, cine, museo, sala de exposiciones y hasta plataforma astronómica".

La obra en su totalidad estaría culminada para el mes de abril.