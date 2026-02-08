Bomberos voluntarios de la Quebrada recibieron ayuda

En una fecha muy significativa para la Quebrada jujeña, los bomberos voluntarios de Maimará recibieron una donación de la Finca agroecológica "La Plateada", de manos del heredero y propietario Pedro A. Colque. "La Plateada" es una finca de producción sustentable que se encuentra ubicada en la entre la Almona y Juan Galán, del departamento Doctor Manuel Belgrano.

Una entrega de prensa destacó que "en medio de una emotiva celebración en honor a la Virgen de la Candelaria, la Asociación de bomberos voluntarios de Maimará, cuyo presidente es Sergio Farfán, fue gratamente sorprendida con la entrega de una radio base de comunicación, micrófono, soporte y cable de alimentación por parte de los administradores de la finca La Plateada en representación de su propietario. El mencionado equipo resulta ser imprescindible para la conexión entre la base central en Maimará y el recientemente inaugurado primer Destacamento de bomberos voluntarios de la provincia de Jujuy en Huacalera", agregó.

Dicho destacamento, con los servicios correspondientes, fue cedido por el comisionado municipal de Huacalera, Enzo Paz, y se encuentra ubicado a la vera de la ruta nacional 9, en el acceso a la bella localidad quebradeña.

En la oportunidad los administradores de la finca agroecológica expresaron que continuarán colaborando con esta institución "como lo vienen haciendo, ya que se considera que ante las carencias observadas en una labor de tal magnitud, merece y debe ser reconocida por su entrega y dedicación; y por lo tanto es merecedora de recibir colaboración permanente de toda persona, empresa o entidad".

INGRESO A HUACALERA

La Asociación de bomberos voluntarios tiene su base central en Maimará y ofrece cobertura de 300 kilómetros a la redonda, desde Corte Colorado, Cuesta de Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara y Huacalera. Además está a disposición de quienes lo requieran en cualquier lugar de la provincia.

El presidente Sergio Farfán expresó que si bien su misión es "fundamentalmente solidaria, es salvar vidas, proteger bienes y preservar el medio ambiente ante incendios, accidentes o desastres naturales; también procuramos contribuir con nuestros jóvenes al formarlos para un futuro mejor. Es necesario guiarlos e inculcarles el respeto a la vida y a los demás seres para que se formen como buenas personas. En síntesis, que ellos entiendan el porqué del valor a la vida. Se necesita formar profesionales para salvar vidas y bienes, pero también profesionales para la vida", sostuvo.

Los voluntarios, que no cobran sueldo, tienen múltiples necesidades, tales como handy, combustible, herramientas de rescate, una cocina o una heladera pequeña en desuso o para arreglar, agua, mercaderías. Todo puede ser útil para el lugar y las circunstancias que se presenten. Colaborar con los bomberos voluntarios implica también brindar ayuda y asistencia a aquellas personas que son asistidas por ellos en emergencias.

Los interesados en colaborar pueden hacer llegar donaciones en la base central de Maimará o en el destacamento de Huacalera. Por mayores informes, llamar al teléfono 3885402189 o escribir a los Facebook "Asociación de Bomberos Voluntarios de Maimará" o "Destacamento de bomberos de Huacalera".