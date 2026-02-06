La Municipalidad de Palpalá encabezada por el intendente Rubén Eduardo Rivarola informa que las inscripciones para las comparsas interesadas en participar de los corsos palpaleños 2026, bajo el lema "Carnaval de Todos", cerrarán hoy, viernes 6 de febrero, por lo que las agrupaciones deberán presentar la documentación correspondiente en la Casa de la Cultura, ubicada en la intersección de calle Río Chubut y avenida Congreso, en el horario de 7 a 13.

Los corsos se realizarán los días 12, 13 y 14 de febrero, a partir de las 20, sobre avenida Martijena con entrada totalmente libre y gratuita.

Hasta el momento ya se inscribieron 35 comparsas y se espera que otras agrupaciones se sumen antes del vencimiento del plazo, en el marco de lo que serán las 4 noches de corsos que serán masivos y gratuitos, el municipio busca brindar entretenimiento a la comunidad, impulsar la economía de los emprendedores palpaleños, ofrecer un espectáculo de calidad a los turistas que visitan la ciudad durante la temporada vacacional y promover el intercambio cultural al permitir que el público local conozca comparsas provenientes de otras localidades.

Al respecto, el director de Cultura y Turismo, Ramón Morales, destacó: "Tenemos 35 comparsas de diferentes rubros inscriptas de Palpalá. Estamos dando tiempo para que termine de presentarse la documentación; luego contaremos con otras agrupaciones en calidad de invitadas. Primero, se priorizan las comparsas locales para posteriormente definir el espacio correspondiente para las demás", explicó.

Se suman agrupaciones tradicionales que están regresando gradualmente, apostando a Palpalá, ya que la ciudad se posicionó como Ciudad de Eventos. Las cuatro noches serán con entrada libre y gratuita, permitiendo que las familias que no pueden desplazarse a otros destinos disfruten del carnaval y contribuyen al sustento de los emprendedores locales. Así también se informó que evalúan la posibilidad de traer comparsas de otras ciudades, como San Pedro, San Salvador, Perico, Salta o Entre Ríos, para que el público palpaleño las pueda conocer sin necesidad de trasladarse.

Reunión de delegados

Por otra parte, se convocará a una reunión final de coordinación con los delegados de las comparsas el martes 10 de febrero a las 10, en la Casa de la Cultura.

En este encuentro se definirán los detalles de las pasadas de las comparsas y se diagramará la primera noche de actividades. Asimismo, se abordarán aspectos logísticos clave, entre ellos la participación en los desentierros (incluyendo el Jueves de comadres) y la coordinación con las fuerzas policiales para garantizar la tranquilidad de todos los asistentes y comparseros.

"Es fundamental organizar cada aspecto, ya que las comparsas también participarán en eventos en otros lugares. La planificación adecuada permitirá a la policía desarrollar su labor de manera eficiente, asegurando un ambiente seguro para toda la comunidad", añadió Morales.