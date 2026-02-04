Cabalgata en homenaje al gran cantor Jorge Cafrune

Más de trescientos gauchos se estima que participarán de la cabalgata en homenaje a Jorge Cafrune que, en el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento del talentoso músico carmense, se llevará a cabo el 7 del corriente.

Según se informó la partida de los jinetes será desde San Salvador de Jujuy con destino a la ciudad de El Carmen, aunque no se dieron precisiones en torno a la hora y lugar. "El trayecto contará con la participación activa de los municipios de Los Alisos y San Antonio, integrando a la familia gaucha en un almuerzo de camaradería en el Centro Gaucho de Los Alisos. Se estima la llegada de más de 300 gauchos a caballo", mencionó una entrega de prensa oficial.

"El 7 de febrero realizaremos la tradicional cabalgata partiendo desde la capital jujeña, con la participación de municipios hermanos y la presencia de cientos de gauchos que se suman a este justo reconocimiento", dijo la directora de Cultura, Jesica Ávalos.

Celebraciones populares en San Antonio

La Secretaría de Cultura difundió el cronograma de actividades del Carnaval 2026 en San Antonio que se desarrollará del 7 y el 28 de este mes "con distintas celebraciones en la localidad y zonas cercanas, poniendo en valor las expresiones culturales y tradicionales de la región".

Precisó que el sábado 7 tendrá lugar el Carnaval de los Niños en Los Alisos, y el domingo 8 los festejos continuarán en la plaza San Martín de San Antonio, con el acompañamiento de las agrupaciones gauchas de San Martín de los Paños, el Centro Tradicionalista Gaucho de San Antonio y la agrupación "Pisao y Dominao". No dio a conocer los horarios en que se llevarán a cabo las actividades.

Agregó que el 15 está previsto el Carnaval Carpero del Centro Tradicionalista Gauchos, una de las instituciones más antiguas de la provincia, con almuerzo criollo, fogón y la presentación de conjuntos musicales durante la jornada.