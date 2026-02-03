La procesión de la Candelaria fue una experiencia espiritual

Después de 3 horas y media concluyó la larga y agotadora procesión con la Virgen de la Candelaria por las calles de Humahuaca, cerrando el programa litúrgico de honras a la patrona prelaticia.

La santísima imagen en su extenso recorrido brindó a los vecinos la oportunidad de vivir una experiencia espiritual profunda, renovando la fe y fortaleciendo el vínculo con la Madre de Dios.

DANZA | LOS SAMILANTES ANTECEDEN A LA PATRONA.

El párroco David Bazán y otros sacerdotes de la Prelatura acompañaron la nutrida columna de fieles, encabezada por bandas de sikuris, cuarteros y samilantes; y detrás de la patrona, imágenes de santos que venera la comunidad y los jinetes de la Marcha Evocativa a Caballo "General Eduardo Arias".

Cuando la larga columna ingresó por el norte de la calle Buenos Aires las familias ya estaban apostadas a lo largo de ella para recibir la bendición de la patrona y presenciar el saludo de los sikureros e instituciones tradicionalistas a la santísima, previa misa del peregrino en el atrio de la Catedral.

TRADICIÓN | LAS CUARTERAS OFRENDAN UN CORTE DE CORDERO.

Después de una jornada de emociones y felicidad por la celebración a la patrona, los humahuaqueños dieron por iniciado el segundo mes del año con muchas esperanzas y fe en que el tiempo que vendrá será mejor.

El extenso caminar por las calles empedradas, características de la "ciudad histórica", fue para la feligresía una manera de manifestar reverencia y adoración hacia lo divino que transmite la patrona.

La procesión de despedida de la Virgen de la Candelaria en Humahuaca es una práctica arraigada a la comunidad cristiana que se desarrolla con solemnidad y fervor, a pesar del cansancio por el intenso calor.