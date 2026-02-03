26°
3 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Venezuela
Casa Blanca
Costa Rica
duelo
educación
Córdoba
Precio de la Nafta
Jubilados
Paso de Jama
Calilegua
Venezuela
Casa Blanca
Costa Rica
duelo
educación
Córdoba
Precio de la Nafta
Jubilados
Paso de Jama
Calilegua

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

La procesión de la Candelaria fue una experiencia espiritual

La feligresía inició febrero con muchas esperanzas y fe. 

Daniel Salas
Martes, 03 de febrero de 2026 00:00
PROCESIÓN | LA IMAGEN INGRESA POR BUENOS AIRES HACIA LA CATEDRAL.

Después de 3 horas y media concluyó la larga y agotadora procesión con la Virgen de la Candelaria por las calles de Humahuaca, cerrando el programa litúrgico de honras a la patrona prelaticia.

La santísima imagen en su extenso recorrido brindó a los vecinos la oportunidad de vivir una experiencia espiritual profunda, renovando la fe y fortaleciendo el vínculo con la Madre de Dios.

DANZA | LOS SAMILANTES ANTECEDEN A LA PATRONA.

El párroco David Bazán y otros sacerdotes de la Prelatura acompañaron la nutrida columna de fieles, encabezada por bandas de sikuris, cuarteros y samilantes; y detrás de la patrona, imágenes de santos que venera la comunidad y los jinetes de la Marcha Evocativa a Caballo "General Eduardo Arias".

Cuando la larga columna ingresó por el norte de la calle Buenos Aires las familias ya estaban apostadas a lo largo de ella para recibir la bendición de la patrona y presenciar el saludo de los sikureros e instituciones tradicionalistas a la santísima, previa misa del peregrino en el atrio de la Catedral.

TRADICIÓN | LAS CUARTERAS OFRENDAN UN CORTE DE CORDERO.

Después de una jornada de emociones y felicidad por la celebración a la patrona, los humahuaqueños dieron por iniciado el segundo mes del año con muchas esperanzas y fe en que el tiempo que vendrá será mejor.

El extenso caminar por las calles empedradas, características de la "ciudad histórica", fue para la feligresía una manera de manifestar reverencia y adoración hacia lo divino que transmite la patrona.

La procesión de despedida de la Virgen de la Candelaria en Humahuaca es una práctica arraigada a la comunidad cristiana que se desarrolla con solemnidad y fervor, a pesar del cansancio por el intenso calor.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD