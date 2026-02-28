Cronograma de castraciones, vacunación y registro de mascotas

La comuna capitalina dio a conocer el cronograma semanal de actividades destinadas al cuidado y bienestar animal, que incluyen castraciones, vacunación antirrábica y registro de mascotas. Detalló que mañana, de 9 a 12, habrá vacunación antirrábica y registro en calle Iturbe (frente a la Comisaría) del barrio San Martín, en tanto que el martes, desde las 8, el quirófano móvil estará en el Centro Vecinal Malvinas, sito en avenida Sajama 707 del barrio Malvinas.

El miércoles 4, de 15 a 18, habrá vacunación antirrábica y registro en Manzana AP4 Lote 2 del barrio La Esperanza, mientras que el jueves 5, desde las 8, el quirófano móvil para castraciones estará en las 150 Hectáreas (Manzana 10 Lote 17) de Alto Comedero. Finalmente, el viernes 6, desde las 8, el quirófano móvil estará en el polideportivo del barrio 13 de Junio (Miguel Cané y 10 de Junio).

Desde la Dirección de Zoonosis se invitó a los vecinos a participar de estas jornadas, recordando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de perros y gatos.

Se solicita concurrir con las mascotas correctamente sujetas con correa y, de ser necesario, con bozal, a fin de garantizar la seguridad tanto del personal como de los propios animales.