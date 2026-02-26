Mañana tradicional Carrera de burros en Humahuaca

DANIEL SALAS

Humahuaca avanza al epílogo de su tradicional Alborozo Humahuaqueño, no sólo por las últimas actividades que se realizan, sino también por el cambio en el clima que comenzó a notarse estos días luego de finalizada la celebración más convocante del carnaval.

Para mañana se anunció la realización de la XXXI Carrera de burros, que en la Quebrada se posicionó como una tradición única y pintoresca, a través de la cual se refleja la esencia de la identidad cultural de los pobladores y que es el objetivo del programa turístico estival.

Las actividades comenzarán a las 14 en la avenida General Arias organizadas por la Secretaría del Interior municipal, primeramente se desarrollarán diferentes juegos recreativos para la familia, como ser carrera de embolsados, de tres pies, la ponchada, carrera a cococho y la cinchada.

Finalizados estos juegos recién se largará la Carrera de burros, se estima que será a las 16.30 con la participación de aproximadamente 10 burritos que llegarán con sus jinetes representando a las comunidades del Zenta y de Coctaca, Hornaditas y de otras pertenecientes a la jurisdicción municipal.

El jinete ganador será el que recorra el circuito ida y vuelta (por ambas manos de la avenida) y no se caiga del burrito sin importar el tiempo en que demore cubrir todo el recorrido. Por la cantidad de participantes se prevé la realización de tres o más carreras durante la tarde.

La Municipalidad de Humahuaca como organizadora de esta atractiva propuesta demuestra su compromiso en revalorizar las costumbres ancestrales y las vivencias que enriquecieron la historia del poblado que en verano es visitado por miles de turistas de todas partes.

Trinidad Cruz, secretaria del Interior municipal apuntó que con la tradicional competencia que anualmente congrega gran cantidad de público, el municipio promueve la integración de las comunidades (como también con la Feria Agrícola de la Quebrada que se realiza hoy), fortaleciendo a la vez el tejido social y las raíces culturales.

Además se quiere revalorizar al burro como un animal del cual se sirvieron los pobladores de las zonas rurales para la ejecución de sus trabajos diarios, como la agricultura y el transporte.