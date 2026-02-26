22°
26 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Gastón Remy
Registro del automotor
Carnaval de Flores
Último Primer Día
Norte Grande Argentino
Humahuaca
Parroquia Santa Teresita
Asamblea Diocesana de Pastoral de la Diócesis de Jujuy
Alborozo Humahuaqueño
Gastón Remy
Registro del automotor
Carnaval de Flores
Último Primer Día
Norte Grande Argentino
Humahuaca
Parroquia Santa Teresita
Asamblea Diocesana de Pastoral de la Diócesis de Jujuy
Alborozo Humahuaqueño

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Dirección de Medio ambiente

Canje de material descartable por kits escolares en Maimará

El municipio espera a los niños para que se lleven sus útiles.

Jueves, 26 de febrero de 2026 00:10
Ayuda | El municipio acompaña a la niñez en sus estudios.

Desde las 17 hasta las 19, en la plaza central San Martín recova del edificio municipal de Maimará, la Dirección de Medio ambiente desarrollará mañana una jornada solidaria Eco canje escolar, en la que podrán participar los estudiantes primarios y las familias del pueblo.

La atractiva propuesta consiste en canjear un kit escolar (que contiene regla, lápiz, goma, sacapuntas, adhesivo, birome, cuaderno y papel glacé) por 40 botellas de plástico descartables, latas, hojalatas o Tetara Breek, o bien 40 unidades de los cuatro materiales descartables.

El municipio encaró esta actividad destinando parte de los recursos obtenidos durante la celebración del carnaval "con el objetivo principal de ayudar a los niños del pueblo para que cumplan con sus estudios, considerando la situación crítica por la cual atravesamos", señaló el funcionario municipal Gustavo Cazón.

La iniciativa posibilitará una mayor limpieza de los diferentes sectores del pueblo, como consecuencia del festejo carnestolendo que originó una considerable cantidad de residuos arrojados en la vía pública y que el municipio se ocupó de recolectar.

Durante la actividad solidaria el municipio ubicará peloteros y otros juegos recreativos para los niños que podrán disfrutarlos gratuitamente en el cierre de las vacaciones de verano y ante el cuidado de sus padres.

El cierre de la jornada será con la exhibición gratuita de la película Zootopia 2, que brindará a la niñez un grato entretenimiento junto a su familia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD