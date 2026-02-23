21°
23 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Sector Tabacalero
Humahuaca
salud
Ministerio de Salud
San Pedro de Jujuy
Multiespacio El Alto
LIBERTADOR
ENTREVISTA A EUGENIA PÁRRAGA
Barrio Santa Rita
Colegio de Farmacéutico de Jujuy
San Pedro de Jujuy

Personal de Defensa Civil recibió indumentaria

La entrega se realizó en inmediaciones de la dependencia.

Lunes, 23 de febrero de 2026 00:00
Cristian Martínez | director de Defensa Civil junto a colaborador.

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, realizó la entrega de indumentaria de trabajo a personal de la Dirección de Defensa Civil con el objetivo de mejorar su condiciones laborales y reconocer la tarea que realizan a diario.

Con la entrega de esta indumentaria, "queremos agradecer y fortalecer a este grupo de trabajo para que continúe por el mismo camino. Esto es parte de la política de gobierno que impulsa el intendente Julio Bravo garantizando la indumentaria y las herramientas de seguridad y trabajo para cada una de las áreas del municipio", precisó Gabriel García, secretario de Gobierno.

Cristian Martínez, director de Defensa Civil, comentó que se adquirió un modelo de ropa especial y distintivo, "fácil de identificar ante cualquier eventualidad que se presente en los eventos masivos", explicó y agregó que "actuamos en situaciones de emergencia, por lo cual es fundamental la visibilidad de nuestros trabajadores".

 

