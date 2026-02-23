Personal de Defensa Civil recibió indumentaria

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, realizó la entrega de indumentaria de trabajo a personal de la Dirección de Defensa Civil con el objetivo de mejorar su condiciones laborales y reconocer la tarea que realizan a diario.

Con la entrega de esta indumentaria, "queremos agradecer y fortalecer a este grupo de trabajo para que continúe por el mismo camino. Esto es parte de la política de gobierno que impulsa el intendente Julio Bravo garantizando la indumentaria y las herramientas de seguridad y trabajo para cada una de las áreas del municipio", precisó Gabriel García, secretario de Gobierno.

Cristian Martínez, director de Defensa Civil, comentó que se adquirió un modelo de ropa especial y distintivo, "fácil de identificar ante cualquier eventualidad que se presente en los eventos masivos", explicó y agregó que "actuamos en situaciones de emergencia, por lo cual es fundamental la visibilidad de nuestros trabajadores".